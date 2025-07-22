Böyle Giderse Google'ı Geçecek: ChatGPT'nin Kaç Mesaj Aldığı Açıklandı!

OpenAI’ın 2022 yılında kullanıma sunduğu popüler yapay zeka sohbet botu ChatGPT, kısa sürede dünya çapında büyük bir etki yaratarak yapay zeka alanında yeni bir dönemin kapılarını araladı. Geçen süre zarfında ise yediden yetmişe yüz milyonlarca insanın günlük hayatının bir parçası haline geldi. Son olarak ChatGPT kullanıcılarının günde kaç istek gönderdiği açıklandı. Açıklanan rakam dikkat çekti.

ChatGPT, 2 Milyardan Fazla Mesaj Alıyor

OpenAI’ın ABD’li medya kuruluşu Axios ile paylaştığı verilere göre ChatGPT dünya genelinde her gün 2,5 milyardan fazla mesaj alıyor. Bu mesajların 330 milyonu ABD’li kullanıcılar tarafından gönderiliyor. Paylaşılan bu rakamlar, ChatGPT’nin ne kadar hızlı yaygınlaştığını açıkça ortaya koyuyor.

Google’ın çatı şirketi Alphabet, arama hacmine dair net veriler açıklamasa da yakın zamanda Google’ın yılda 5 trilyon arama aldığı bilgisini paylaşmıştı. Bu da günlük ortalama 14 milyar aramaya denk geliyor. Bu tablo, ChatGPT’nin önümüzdeki yıllarda dev arama motorlarını bile geride bırakabileceği yönünde beklentileri güçlendiriyor.

Öte yandan OpenAI CEO’su Sam Altman, geçtiğimiz yılın sonunda ChatGPT’ye her gün 1 milyardan fazla mesaj geldiğini açıklamıştı. O günden bu yana geçen 8 ayda bu sayı 2,5 kat artarak bugünkü seviyesine ulaştı. Rakamın önümüzdeki aylarda kaça çıkacağı ise merak ediliyor.

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