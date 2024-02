ChatGPT'ye Hafıza Özelliği Geliyor: Artık Her Şeyi Hatırlayacak!

OpenAI, yapay zeka sohbet botu ChatGPT'ye yeni bir özellik geldiğini duyurdu. Bu özellikle birlikte, yapılan herhangi bir konuşmada paylaşılan bilgi ChatGPT tarafından hatırlanacak.

Sohbet botunun artık paylaşılan bilgileri hatırlaması için "hafıza" özelliğinin geldiği duyuruldu. Hafıza özelliği, henüz bazı kullanıcılarda açık ve test aşamasında. Test sürecinde olan özellik sınırlı sayıda ücretsiz kullanıcının yanı sıra Plus kullanıcılarının da kullanımına açıldı.

OpenAI, ChatGPT'ye gelen hafıza özelliğine dair detaylı açıklamalar yaptı. Bu özelliğin kullanıcılar için de fazlasıyla yararlı olacağının altını çiziyor. Daha önce konuşlan şeylerin hatırlanmasını sağlayacak özellik, kayıtlı sohbetlerdeki belirli şeyleri unutmayacak ve sürekli bilgileri tekrar etme sorununu yaşatmayacak.

We’re testing ChatGPT's ability to remember things you discuss to make future chats more helpful.



This feature is being rolled out to a small portion of Free and Plus users, and it's easy to turn on or off. https://t.co/1Tv355oa7V pic.twitter.com/BsFinBSTbs