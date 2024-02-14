ChatGPT'ye Hafıza Özelliği Geliyor: Artık Her Şeyi Hatırlayacak!

OpenAI, yapay zeka sohbet botu ChatGPT'ye yeni bir özellik geldiğini duyurdu. Bu özellikle birlikte, yapılan herhangi bir konuşmada paylaşılan bilgi ChatGPT tarafından hatırlanacak.

Sohbet botunun artık paylaşılan bilgileri hatırlaması için "hafıza" özelliğinin geldiği duyuruldu. Hafıza özelliği, henüz bazı kullanıcılarda açık ve test aşamasında. Test sürecinde olan özellik sınırlı sayıda ücretsiz kullanıcının yanı sıra Plus kullanıcılarının da kullanımına açıldı.

ChatGPT Artık Her Şeyi Hatırlayacak!

OpenAI, ChatGPT'ye gelen hafıza özelliğine dair detaylı açıklamalar yaptı. Bu özelliğin kullanıcılar için de fazlasıyla yararlı olacağının altını çiziyor. Daha önce konuşlan şeylerin hatırlanmasını sağlayacak özellik, kayıtlı sohbetlerdeki belirli şeyleri unutmayacak ve sürekli bilgileri tekrar etme sorununu yaşatmayacak.

We’re testing ChatGPT's ability to remember things you discuss to make future chats more helpful.



This feature is being rolled out to a small portion of Free and Plus users, and it's easy to turn on or off. https://t.co/1Tv355oa7V pic.twitter.com/BsFinBSTbs — OpenAI (@OpenAI) February 13, 2024

Ayrıca gelecekte yapılacak olan konuşmalar için de faydalı olması beklenen hafıza özelliği ile ilgili OpenAI şöyle dedi: "Yeni yürümeye başlayan bir çocuğunuz olduğunu ve onun denizanası sevdiğini söylüyorsunuz. ChatGPT’den onun için doğum günü kartı oluşturmanıza yardım etmesini istediğinizde size parti şapkası takan bir denizanası öneriyor."

Bu özellik sayesinde ChatGPT artık sizin ona verdiğiniz özel bilgileri dahi unutmayacak. Sevdiğiniz bir yakınınızın ismi, en sevdiğiniz aktivite veya işinize dair verdiğiniz bilgileri hafızasında tutacak.

Sadece sizin seçtiğiniz bazı şeyleri hatırlayabilmesini sağlamak veya detayları kendisinin yakalaması yönünde komut vermek gibi iki farklı seçenek de kullanıcı elinde olacak. Hafıza özelliğinin tamamen açık bir sistem olmaması ve kullanıcıya bağlı olması da mümkün olacak.

Ayarlar kısmından isteyen kullanıcılar bu özelliği kapatabilecek. İstenmeyen bir şey hatırlayan ChatGPT'den bu bilgiyi unutması da talep edilebilecek. Hafızaya kayıtlı olan bilgiler direkt hafıza bölümünden silinebilecek.

Tüm GPT'lere Hafıza Özelliği Geliyor

OpenAI, botun herhangi ufak bir şeyi bile hatırlamasını istemeyen kullanıcıları da düşünerek "Geçici Sohbet" isimli yeni bir yöntem daha sunuyor. Bu sohbet türündeki konuşmalara dahir hiçbir şey hatırlanmayacak, geçmişte görünmeyecek ve modeli eğitmek mümkün olmayacak.

Ek olarak OpenAI, kişiselleştirilmiş sohbet botları olan GPT'lerin tamamına hafıza özelliğinin geleceğini söyledi. Kendi GPT'sini geliştiren kişiler, geliştirme aşamasında hafıza özelliğini aktifleştirebilecek. GPT'lere gelecek olan hafıza desteği de özelliğin tüm kullanıcılara açılmasıyla birlikte gelecek.

ChatGPT'yi kişisel bir asistana ve bir insana dönüştürebilecek olan bu özellik ile ilgili OpenAI şu açıklamaları yapıyor: “Hafızayla ne tür bilgilerin hatırlanması gerektiği ve bunların nasıl kullanıldığı gibi ek güvenlik ve gizlilik özellikleri gelecek.”