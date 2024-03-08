ChatGPT Hesap Güvenliğini Artıran Yeni Özelliğini Duyurdu: Çok Faktörlü Kimlik Doğrulama Geldi!

ChatGPT bir süredir farklı konularla gündeme geliyor. Elon Musk ile olan davadan kullanıcılara beklenmedik yanıtlar vermeye kadar çeşitli sorunlar yaşanıyor.

OpenAI ise ChatGPT'yi daha güvenli ve kullanıcılar için daha kişisel bir alana dönüştürmek üzere yeni bir adım attı. Yapay zeka temelli sohbet botu artık çift aşamalı doğrulama özelliği getiriyor.

ChatGPT'ye Yeni Özellik Geldi

Dün, OpenAI kendi X hesabından bir duyuru yayınladı. Yeni özelliğini sosyal medya platformunda paylaşan şirket, artık ChatGPT'de çok faktörlü kimlik doğrulama özelliğinin geldiğini belirtti.

You can now add extra security to your ChatGPT and API accounts by turning on multi-factor authentication. Set it up in account > settings. pic.twitter.com/amXkJXK0HZ — OpenAI (@OpenAI) March 7, 2024

Güvenlik için önemli bir adım atan şirket, bu özellik sayesidne hesap güvenliğini yüksek oranda artırıyor. Bu özelliğin detayları ise şu şekilde açıklanıyor:

“Çok faktörlü kimlik doğrulama, kullanıcıların yalnızca bir paroladan daha fazla bilgi girmesini gerektiren, hesapta çok adımlı oturum açma sürecidir. Örneğin, kullanıcılardan parolanın yanı sıra e-posta adreslerine gönderilen bir kodu girmeleri, gizli bir soruyu yanıtlamaları ya da parmak izlerini taratmaları istenebilir. İkinci bir doğrulama yöntemi, bir sistem parolası ele geçirildiği takdirde yetkisiz hesap erişimini önlemeye yardımcı olabilir.”