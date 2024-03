ChatGPT Hesap Güvenliğini Artıran Yeni Özelliğini Duyurdu: Çok Faktörlü Kimlik Doğrulama Geldi!

ChatGPT bir süredir farklı konularla gündeme geliyor. Elon Musk ile olan davadan kullanıcılara beklenmedik yanıtlar vermeye kadar çeşitli sorunlar yaşanıyor.

OpenAI ise ChatGPT'yi daha güvenli ve kullanıcılar için daha kişisel bir alana dönüştürmek üzere yeni bir adım attı. Yapay zeka temelli sohbet botu artık çift aşamalı doğrulama özelliği getiriyor.

Dün, OpenAI kendi X hesabından bir duyuru yayınladı. Yeni özelliğini sosyal medya platformunda paylaşan şirket, artık ChatGPT'de çok faktörlü kimlik doğrulama özelliğinin geldiğini belirtti.

You can now add extra security to your ChatGPT and API accounts by turning on multi-factor authentication. Set it up in account > settings. pic.twitter.com/amXkJXK0HZ