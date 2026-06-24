GTA 6 Yüzünden Ertelenen Oyunlara Bir Yenisi Daha Eklendi

Grand Theft Auto VI ya da kısaca GTA 6 ile ilgili her önemli gelişme artık oyun sektöründe büyük bir hareketliliğe neden oluyor. 19 Kasım 2026 tarihinde piyasaya sürülecek olan yapım, şimdiye kadar birçok oyunun ertelenmesinin üzerinde büyük rol oynadı. CI Games tarafından paylaşılan yeni bilgilere bakılırsa merakla beklenen bir oyun daha ertelenen yapımlar arasına katıldı.

Hangi Oyunun Çıkış Tarihi Ertelendi?

CI Games tarafından paylaşılan bilgilere göre Lords of the Fallen 2'nin çıkış tarihi ertelendi. Oyunun normalde 2026 yılının sonbaharında piyasaya sürülmesi bekleniyordu ama son yapılan duyuruya göre oyun artık bu tarihte piyasaya sürülmeyecek. Bunun yerine 2027 yılının ilk çeyreğini beklemek gerekecek.

Lords of the Fallen 2 Neden Ertelendi?

Rol yapma oyunları arasına katılacak olan Lords of the Fallen 2'nin çıkış tarihinin ertelenmesinin başlıca sebepleri arasında sonbaharın çok iddialı yapımlarla dolu olması öne çıkıyor. Bilindiği üzere Grand Theft Auto serisinin en yeni oyunu uzun bir zamandan beri bekleniyor. Oyunla ilgili küçücük bir ipucu paylaşımı bile bir anda GTA 6'nın gündeme yerleşmesi için yeterli oluyor.

Bu oyunlar eğer onunla aynı dönemde piyasaya sürülürse kazanç açısından pek sağlıklı tablo ortaya çıkmayabilir. Oyuncuların ilgi odağında tamamen GTA 6 olacağı için Lords of the Fallen 2 beklediği ilgiyi görmeyebilir. Yani Rockstar Games'in oyununun gölgesinde kalabilir. Bu da satış beklentilerinin karşılanmaması ile sonuçlanabilir.

Tabii, tek sebep bu değil. Geliştirici ekip, oyunu daha fazla geliştirmeye ihtiyaç olduğunu söylüyor. CI Games, geliştirme sürecinde uzun zamandır souls-like türünde yapımlar oynayan ve bir hayli deneyimli hâle gelen bir ekiple çalıştığını, düzenli olarak geri bildirim aldığını ve bu sayede oyunun biraz daha geliştirilmeye ihtiyacı olduğunun farkına varıldığını açıkladı.

Geliştirici ekip şu an oyunu daha fazla test etmek ve düzenlemek için ek zamana ihtiyaç duyuyor. Şirket, oyunun piyasaya sürüldüğünde mümkün olan en iyi hâlde olmasını hedeflediğini ifade etti. Zaten bu tür oyunlarda mekanikler, performans ve teknik açıdan sorun olması, oyuncu deneyimini direkt mahvediyor. Geliştirici, sorunlu bir oyun piyasaya sürmektense çıkış tarihini biraz daha ileri almayı daha mantıklı buldu.

GTA 6, Oyunların Çıkış Tarihini Nasıl Etkileyebiliyor?

Grand Theft Auto VI'nın oyunların çıkış tarihini değiştirecek kadar etkili olmasının arkasında bunun eşi benzeri görülmemiş bir popülerlik seviyesine ulaşmış olması yatıyor. Bilindiği üzere Rockstar Games, her yeni oyununda açık dünyayı inanılmaz titizlikle oluşturuyor. GTA serisi, gerçek şehirleri kurgusal bir isim ve küçük farklılıklarla karşımıza çıkarıyor.

Bu özenle hazırlanan harita, üzerinde iyi düşünülmüş bir hikâye, ileri düzey oynanış mekanikleri ve oyuncuların hayran kaldığı karakterler ile birleştiğinde Rockstar'ın yapımı da oyuncular için sadece bir oyun olmaktan çıkıyor. Geliştiriciler, böylesine etkili bir yapımın karşısında haklı olarak oyunlarının gölgelenmesini istemiyor. Bu sebeple çıkış tarihlerini ileriye çekiyorlar.

Editörün Yorumu

Uzun yıllardan beri oyun oynayan birisi olarak ben bile daha önce hiç bu kadar etkili bir yapım görmemiştim. Evet, Grand Theft Auto V gerçekten de oyun dünyasında şok etkisi yarattı ama o bile GTA 6 seviyesinde değildi. Bu popülerliği göz önüne alarak geliştiricilerin GTA 6 ile rekabet etmek istememesinin haklı bir sebebi olduğunu düşünüyorum.