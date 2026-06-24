Çok Sevilen Star Wars Oyunu 28 TL'ye Düştü! Dev İndirimi Kaçırmayın

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Star Wars oyunlarını seven oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat sunuldu. Epic Games mağazasında başlayan bir kampanya kapsamında Star Wars Jedi: Fallen Order'ın standart ve Deluxe sürümleri indirime girdi. Bu oyunu kampanya döneminde daha uygun bir fiyata satın alabilirsiniz. Peki, çok sevilen Star Wars oyunu kaç TL'ye düştü?

Star Wars Jedi: Fallen Order'ın Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Epic Games mağazasında Star Wars Jedi: Fallen Order'ın standart sürümü yüzde 90 oranında indirime girdi. En iyi Star Wars oyunları arasında yer alan Star Wars Jedi: Fallen Order'ın standart sürümü 279,99 TL yerine 27,99 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Deluxe sürüm ise yüzde 90 oranında indirim ile birlikte 349,99 TL'den 34,99 TL'ye düştü. Kampanya 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 18.00'de sona erecek.

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Star Wars Jedi: Fallen Order Steam'de de indirime girdi. Standart sürüm 39.99 dolar (1.859 TL) yerine 3.99 dolar (185 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Deluxe sürüm ise 49.99 dolardan (2.324 TL) 4.99 dolara (231 TL) düştü. Steam'de yer alan kampanyanın 25 Haziran 2026 tarihinde sona ereceğini belirtelim.

PlayStation mağazasında Star Wars Jedi: Fallen Order'ın Deluxe sürümü yüzde 80 oranında indirime girdi. Deluxe sürüm 2 bin 200 TL yerine 440 TL fiyat etiketiyle satılıyor. PlayStation mağazasındaki kampanya 2 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek. Xbox mağazasında ise herhangi bir indirim bulunmuyor. Bu arada söz konusu oyun EA Play kütüphanesinde yer alıyor.

Star Wars Jedi: Fallen Order Fragmanı

Star Wars Jedi: Fallen Order Nasıl Bir Oyun?

Respawn Entertainment tarafından geliştirilen Star Wars Jedi: Fallen Order, Cal Kestis isimli karakterin hikâyesini anlatıyor. Oyunda galaksinin kaderini etkileyebilecek önemli bir maceraya adım atıyoruz. Bu macerada karşımıza çıkan düşmanları etkisiz hâle getirmemiz gerekiyor. Karşımıza çıkan düşmanları etkisiz hâle getirmek için ışın kılıcı kullanabiliyoruz.

Dövüş sırasında düşmanların hamlelerini dikkatlice gözlemlemek ve doğru anda doğru hamleyi yapmak oldukça önemli. Aksiyon ve macera türlerindeki oyunda ilerledikçe yeni yeteneklere de sahip olabiliyoruz. Kaliteli grafiklere ve başarılı oynanış sistemiyle öne çıkan oyun, Epic Games mağazasında 5 üzerinden 4,7 puanına sahip. Oyunun Steam sayfasındaki en son incelemeleri ise "çok olumlu" durumda.

Star Wars Jedi: Fallen Order Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7/8.1/10

64-bit Windows 7/8.1/10 İşlemci: AMD FX-6100 / Intel i3-3220

AMD FX-6100 / Intel i3-3220 RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: AMD Radeon HD 7750 / NVIDIA GeForce GTX 650

AMD Radeon HD 7750 / NVIDIA GeForce GTX 650 DirectX: Sürüm 11

Star Wars Jedi: Fallen Order Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7/8.1/10

64-bit Windows 7/8.1/10 İşlemci: AMD Ryzen 7 1700 / Intel i7-6700K

AMD Ryzen 7 1700 / Intel i7-6700K RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: AMD RX Vega 56, NVIDIA GTX 1070 / NVIDIA GTX1660Ti

AMD RX Vega 56, NVIDIA GTX 1070 / NVIDIA GTX1660Ti DirectX: Sürüm 11

Star Wars Jedi: Fallen Order Kaç GB?

Star Wars Jedi: Fallen Order'ın yüklenebilmesi için en az 55 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuluyor. Depolama bölümünde yeterli miktarda kullanılabilir alan yoksa program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Bu araçlar, PC'de kapsamlı temizlik yapıyor. Böylece boş alan miktarı pratik bir şekilde artıyor.

Editörün Yorumu

Star Wars evrenini seven biri olarak Star Wars Jedi: Fallen Order'ı daha önce oynamıştım ve çok beğenmiştim. Kaliteli grafikler, başarılı oynanış sistemi ve etkileyici atmosfere sahip olan bu oyun, uzun süre boyunca keyifli zaman geçirmemi sağlamıştı. 81 Metacritic puanına sahip oyunda yalnızca tek oyunculu modun yer aldığını belirteyim.