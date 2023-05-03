Ev Arama Derdine Son: ChatGPT ile Ev Bulma Dönemi Başlıyor!

Popüler bir konut emlak pazarı olan Zillow, kısa süre önce ChatGPT eklentisinin lansmanını duyurdu. Bu yeni özellik, ChatGPT kullanıcılarının konum, fiyat ve yatak odası sayısı kriterlerini yapay zekâ destekli asistanla paylaşarak ev aramalarına olanak tanıyor.

Eklenti şu anda belirli sayıda ChatGPT kullanıcısı için kullanılabilir durumda ve gelecekte kullanılabilirliğini genişletmeyi planlıyor.

Zillow'un ChatGPT eklentisi için üretken yapay zekâ teknolojisini kullanması, insanların bilgi arama yöntemlerini değiştirme yolunda önemli bir adım. Şirketin Baş Teknoloji Sorumlusu David Beitel, üretken yapay zekânın muazzam potansiyeli konusunda heyecanını dile getirdi ve gelecekte OpenAI teknolojisiyle daha fazla teknolojik yenilik geliştirme sözü verdi.

Zillow'un ChatGPT Altyapılı Projesi Şimdilik Test Sürecinde

Bazı kişiler aradıkları eve dair kriterlerini doğrudan Zillow'a girmek yerine ChatGPT'yi kullanma ihtiyacını sorgulayabilirken, ChatGPT eklentisinin hâlâ test aşamasında olduğunu belirtmek önemli.

Test kullanıcıları muhtemelen ihtiyaçları ve kullanım durumları hakkında çok sayıda geri bildirim gönderecek ve Zillow bu geri bildirimleri eklentinin işlevselliğini ve kullanışlılığını geliştirmek için kullanacak.

Özetle Zillow'un ChatGPT eklentisi, kullanıcıların ev aramaları için yeni ve yenilikçi bir yol. Şirketin üretken yapay zekâ teknolojisini kullanması, insanların bilgi arama yöntemlerini değiştirme potansiyeline sahip heyecan verici bir gelişme. Eklenti daha fazla test ve geliştirmeye tabi tutuldukça, kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılamak için nasıl geliştiğini ve iyileştiğini görmek ilginç olacakt.