Samsung Yapay Zeka Kullanımını Yasakladı: Peki Neden?

Yapay zekâ teknolojileri interneti kasıp kavurmaya devam ediyor. Lise ve üniversite öğrencilerinden teknoloji devlerindeki mühendislere kadar çok çeşitli bireyler bu araçları üretkenliği artırmak için kullanıyor ancak yapay zekânın yaygın kullanımı güvenlik endişelerini de beraberinde getiriyor.

Sohbet botları potansiyel olarak kullanıcı bilgilerini sızdırabilir, keza bu, daha önce bazı yasaklara yol açmıştı. Örneğin İtalya bir süre önce ChatGPT'yi yasakladı ve hizmet ülkede birkaç gün boyunca kullanılamadı. Samsung'un da benzer bir yasağı uygulamaya koyduğu ve güvenlik endişeleri nedeniyle çalışanlarının ChatGPT, Google Bard ve Bing gibi jeneratif yapay zekâ araçlarını kullanmasını yasakladığı bildirildi.

Teknoloji şirketleri ile yapay zekâ teknolojileri arasındaki gerilim devam ediyor. Bir süre önce Samsung, bazı mühendislerin gizli bilgileri ChatGPT'ye vermesi sonucu veri sızıntısı yaşamıştı. Samsung çözümü kapsamlı yasaklar getirmekte buldu. Teknoloji devi, tüm çalışanlarına bir bildiri yayınlayarak ChatGPT, Google Bard ve Bing dâhil olmak üzere popüler jeneratif yapay zekâ araçlarının yasaklandığını duyurdu.

Samsung Çalışanlarının Yapay Zekâ Erişimi Kısıtlandı

Yasaklar Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak ve yapay zekâ araçlarına bilgisayar, tablet ve telefon gibi şirkete ait cihazlar kullanılarak erişilemeyecek.

Ancak Samsung'un yapay zekâ teknolojilerine karşı olduğunu söylemek tam olarak doğru olmaz. Şirket, ChatGPT gibi ürünlerin önemsiz görevlerden kaçmak ve üretkenliği artırmak için de kullanılabileceğinin farkında. Şirket konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Genel Merkez, çalışanların üretkenliğini ve verimliliğini artırmak için üretken yapay zekâyı güvenli bir şekilde kullanmak üzere güvenli bir ortam oluşturmak için güvenlik önlemlerini gözden geçiriyor ancak bu önlemler hazırlanana kadar, üretken yapay zekânın kullanımını geçici olarak kısıtlıyoruz."

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