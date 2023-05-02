Metaverse'te Oy Kullanmak Mümkün: İşte Yeni Oy Simülasyonu
Oy Birliği Platformu, gençler için özel olarak metaverse ortamında oy kullanma deneyimi simülasyonu sundu. Detaylar haberimizde!
Yakın zamanda tanıtılan yapay zeka destekli seçmen eğitim videolarıyla öne çıkan Oy Birliği Platformu, yine gençlere yönelik önemli bir projeye imza attı.
İlk defa oy kullanacak kişilerin oy deneyimi hakkında bilgi edinebilmesi adına metaverse ortamında oy kullanma simülasyonu oluşturuldu.
VR Gözlük ile Oy Kullanılabiliyor
Oy Birliği Platformu tarafından tasarlanan seçim simülasyonu, oy kullanırken geçilmesi gereken süreçleri gösteriyor. Metaverse içerisinde oluşturulan okul benzeri ortamda seçim sandığından oy kullanma alanına kadar her detay düşünülmüş.
Seçim simülasyonu, VR gözlükler yardımıyla denenebiliyor. Oy Birliği Platformu Sözcüsü Ömer Şahan yapılan proje hakkında, "Metaverse üzerinde gerçekleştirdiğimiz oy kullanma deneyimi, genç seçmenlere interaktif bir şekilde demokratik süreci deneyimleme fırsatı sunuyor." dedi.
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