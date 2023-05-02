Metaverse'te Oy Kullanmak Mümkün: İşte Yeni Oy Simülasyonu

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Metaverse Furyası Bitiyor: Disney de Metaverse Planlarını İptal Etti!

The Wall Street Journal'ın haberine göre Disney, metaverse bölümünü kapattı ve daha geniş bir yeniden yapılanma sürecinin bir parçası olarak ekibin 50 kadar üyesinin tamamını işten çıkardı.