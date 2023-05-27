Yapay Zeka Düzenlemeleri Hızla Yaklaşıyor: Google İlk Adımı Attı!

Yapay zekâ ana akım hâline geldiğinden beri yapay zekâ ile ilgili yasalar, etik kaygıları ele almak, bireysel hakları korumak, emniyet ve güvenliği sağlamak, hesap verebilirlik ve sorumluluk oluşturmak, ekonomik hususları teşvik etmek ve uluslararası uyumu sağlamak için gerekli hâle geldi.

Bu yasalar, sorumlu yapay zekâ gelişimi için yönergeler belirlemekte, gizliliği korumakta, riskleri azaltmakta, bireyleri ve kuruluşları zarardan sorumlu tutmakta, yeniliği teşvik etmekte ve yapay zekâ teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanımında küresel iş birliğini kolaylaştırmakta.

Google'ın ana şirketi Alphabet ve Avrupa Komisyonu, Avrupa ve ötesindeki şirketleri kapsayan bir yapay zekâ anlaşması için güçlerini birleştiriyor. Amaç, teknolojiyi yöneten resmî düzenlemeler yürürlüğe girmeden önce yapay zekâ geliştiricileri arasında gönüllü bir görüşme sağlamak.

Yapay Zekâ Düzenlemelerine Neden İhtiyaç Duyuluyor?

Bu hamle, AB endüstri şefi Thierry Breton'un Alphabet CEO'su Sundar Pichai ile Brüksel'de bir araya gelmesiyle gerçekleşti. Harekete geçme aciliyeti, hızla ilerleyen yapay zekâ teknolojisinin potansiyel yıkıcı etkisine ilişkin endişelerden ve düzenleme ile yenilik arasında bir denge kurma ihtiyacından kaynaklanıyor.

Thierry Breton, resmî düzenlemelerin yürürlüğe girmesini beklemek yerine, gönüllülük esasına dayalı olarak proaktif bir şekilde bir yapay zekâ anlaşması geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Breton ayrıca AB ülkelerini ve kanun düzenleyicileri, komisyonun önerdiği yapay zekâ kurallarının yıl sonundan önce sonuçlandırılmasını hızlandırmaya çağırdı.

AB Komisyonu'nun Rekabetten Sorumlu Üyesi Margrethe Vestager, yapay zekâ teknolojisinin hızlı gelişimi nedeniyle yapay zekâ için evrensel kurallar üzerinde gönüllü olarak ve derhâl anlaşmaya varılması gerektiğini belirterek kolektif eylemin önemini vurguladı. Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri de mevzuat yürürlüğe girmeden önce asgari standartların oluşturulması için iş birliğini geliştirmeyi planlıyor.

Peki siz yapay zekâların gelişimi ve şirketlerin tutumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.