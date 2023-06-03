ChatGPT Gelişmeye Devam Ediyor: Artık Minecraft Oynayabiliyor!

NVIDIA'daki araştırmacılar, ChatGPT ve diğer yapay zekâ programlarına güç veren bir yapay zekâ türü olan GPT-4'ü kullanmanın yeni bir yolunu buldular. Araştırmacılar, problemleri çözmek ve hedefler belirlemek için GPT-4 kullanarak Minecraft oynayabilen Voyager adında bir bot yarattılar.

Voyager bir insan kadar iyi bir oyuncu değil ancak bir API kullanarak oyunun durumunu anlayabiliyor. Örneğin, envanterinde bir olta varsa ve yakınlarda bir nehir varsa, Voyager deneyim kazanmak için balık tutma hedefini önerebiliyor. Ardından GPT-4'ü kullanarak bu hedefe ulaşmak için gereken kodu da üretebiliyor.

Voyager, Yapması Gerekenleri ChatGPT'ye Kod Olarak Yazdırıyor

Voyager'ın en benzersiz yönü, GPT-4'ün bota davranışlar eklemek için ürettiği koddan geçiyor. Kod iyi çalışmazsa, Voyager oyundan gelen geri bildirimleri ve hata mesajlarını kullanarak kodu geliştirmeye çalışıyor. Voyager zaman içinde giderek daha karmaşık şeyler yapmayı ve oyunu daha fazla keşfetmeyi öğrenmek için bir kod kütüphanesi oluşturuyor.

Araştırmacılar, Voyager'ın diğer Minecraft botlarıyla karşılaştırmasını gösteren bir grafik oluşturdular. Voyager diğer yapay zekâ botlarından üç kat daha fazla eşya elde edebiliyor, iki kat daha fazla uzağı keşfedebiliyor ve 15 kat daha hızlı araç üretebiliyor.

Şimdilik araştırmacılar bu konu üzerindeki testlerini sürdürmekte kararlı. Peki siz bu araştırma hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.