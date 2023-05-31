Uzmanlar Uyarıyor: "Yapay Zeka Soyumuzun Tükenmesine Neden Olabilir!"

2023 yılında daha yalnızca 5 ayı geride bırakmışken yapay zeka alanında devrim niteliğinde pek çok adıma şahit olduk. Ancak uzmanlara göre bu hızlı ilerleyiş, sonuç olarak insanlığın soyunun tükenmesine neden olabilir.

Geçtiğimiz gün bir bildiri yayımlayan Center for AI Safety isimli kâr amacı gütmeyen kuruluş, yapay zeka kaynaklı yok olma riskinin aynı nükleer savaş ve salgın hastalıklar gibi toplumsa ölçekteki riskler arasında olması gerektiğini söyledi.

Yüzlerce Yapay Zeka Uzmanı Bu Görüşe Katılıyor

Başta Elon Musk olmak üzere birçok uzman, yapay zekanın kullanımının denetlenerek gerçekleştirilmesi ve yavaşlatılması gerektiğini savunuyor. Sektörde rekabet giderek artarken firmaların birbirleriyle iş birliği içerisinde yapay zekanın etik yasaları için zemin hazırlama çalışması devam ediyor.

Center for AI Safety grubu tarafından yayımlanan bildirinin altında ChatGPT'nin arkasındaki ekip olan OpenAI'ın CEO'su Sam Altman, DeepMind'ın CEO'su Demis Hassabis ve Anthopic'in CEO'su Dario Amodei gibi 350'den fazla yönetici ve yapay zeka araştırmacısının imzası yer alıyor.

Yayımlanan bildiride "Yapay zeka kaynaklı yok olma riskinin azaltılması, salgın hastalıklar ve nükleer savaş gibi diper toplumsal ölçekli risklerle birlikte küresel bir öncelik olmalıdır." sözleri dikkat çekiyor. Öte yandan bazı uzmanlar ise yok oluş benzeri kıyamet senaryolarına odaklanmanın; ırkçılık, dezeformasyon ve eşitsizlik gibi yapay zeka etiğine giren konuların üstündeki dikkati dağıttığını savunuyor.

Hugging Face isimli yapay zeka girişiminin araştırma görevlisi Sasha Luccioni, "Mevzuattan, önyargı riskleri gibi şeylerden, yapay zekanın toplum için iyi olmayan kullanım şekillerinden bahsetmemiz gerekirken, bunun yerine varsayımsal risklere odaklanıyoruz." dedi.

Bu noktada en büyük sorumluluk, yine devletlere düşüyor. Hatırlayacağınız üzere klasik bilim kurgu serisi Terminatör'de yapay zeka ayaklanması, Skynet isimli programın nükleer savaş başlıklarında kontrol elde etmesi ve nükleer savaşa sebep olmasıyla başlıyordu.