Microsoft Cortana’nın Fişini Çekiyor

Bilgisayarınızda muhtemelen kurulu olduğunun bile farkında olmadığınız sesli asistan Cortana uygulaması, bu yılın ilerleyen zamanlarında kullanılamayacak.

Microsoft, bugün Windows 10 ve Windows 11 için Cortana uygulamasından desteğini tamamen çekeceğini duyurdu. Şirket bundan tam bir hafta önce yeni akıllı yapay zeka asistanı Windows Copilot’u tanıtmıştı.

Microsoft Cortana’ya Desteğini Neden Çekiyor?

Microsoft, geçtiğimiz ayki Microsoft Build 2023 konferansında Cortana’nın genel olarak yapabildiği her şeyi hatta çok daha fazlasını yapabilen yeni Windows Copilot aracını tanıtmıştı.

İlk olarak 2014 yılında Windows Phone 8.1 için sanal asistan olarak tanıtılan Cortana, bir dönem Apple'ın Siri'si ile bile rekabet etmişti. Emektar asistan, 2015 yılında Windows 10 ile bilgisayarlara gelmişti. Şimdi ise Cortana için yerini yeni nesil yapay zeka uygulamalarına bırakma zamanı.

İçeriği özetleyebilen, metinleri yeniden yazabilen, çeşitli sorular sorabileceğiniz ve bunlarla birlikte pek çok şeyi yapabilen Windows Copilot, Cortana’nın sonunu getiren şey oldu.

Microsoft'un Cortana'yı Windows'tan tam olarak ne zaman kaldıracağı ise henüz belli değil. Ancak Microsoft, büyüyen yapay zeka araçları üzerinde yoğunlaşmak konusunda kararlı.

Cortana’nın Windows’tan kaldırılsa dahi Microsoft, Outlook Mobile, Microsoft Teams Mobile, Teams Display ve Teams Rooms’da kullanılmaya devam edileceği söyleniyor. Tabii ki bu desteğin ne zamana kadar süreceği de belirsiz.

Peki siz bilgisayarınızda hiç Cortana kullanmış mıydınız? Microsoft’un yapay zeka uygulamalarından hangilerini kullanıyorsunuz? Kullandığınız uygulamaları bizimle yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın.