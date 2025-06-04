Kullanıcılara Müjde: ChatGPT Plus'ın En Sevilen Özelliği Artık Ücretsiz!

Son dönemde popüler yapay zeka sohbet botu ChatGPT’ye peş peşe yeni özellikler ekleyen OpenAI, bu özellikleri genellikle ilk aşamada yalnızca ücretli ChatGPT Plus kullanıcılarına sunuyor. Ancak belirli bir süre sonra bu yenilikler, kademeli olarak ücretsiz kullanıcılara da açılıyor.

Son olarak, ChatGPT Plus kullanıcılarına özel olarak sunulan bir özellik daha ücretsiz erişime açıldı. OpenAI’nin geçtiğimiz Nisan ayında tanıttığı “geliştirilmiş hafıza” özelliği, artık tüm kullanıcılar tarafından ücretsiz olarak kullanılabiliyor.

ChatGPT'nin Geliştirilmiş Hafıza Özelliği Ücretsiz Oldu!

Bugüne kadar ChatGPT Plus ve Pro abonelerinin kullanabildiği söz konusu özellik, ChatGPT'nin kullanıcılarla gerçekleştirdiği önceki sohbetleri hatırlamasını sağlıyor. Bu sayede yapay zeka aracı sohbetlerde daha mantıklı ve daha kişiselleştirilmiş yanıtlar verebiliyor.

Örneğin, geçmişte sulu yemekleri sevdiğinizi belirtmişseniz, "Bugün ne yesem?" gibi bir soruya ChatGPT, bu tercihinizi hatırlayarak size taze fasulye önerisinde bulunabilecek.

Öte yandan OpenAI, hafıza özelliğinin ücretsiz versiyonunda bazı kısıtlamalar olduğunu belirtiyor. Ücretsiz kullanıcılar, yalnızca sohbetler arasında kısa vadeli bağlamı koruyan bir hafızadan yararlanabilecek. Buna karşın, Plus ve Pro kullanıcıları, uzun vadeli ve kapsamlı kişisel geçmişe dayalı çok daha gelişmiş etkileşimler deneyimlemeye devam edecek.

Yeni özellik tıpkı Plus ve Pro aboneliklerinde olduğu gibi ücretsiz kullanıcılara sunulduğu anda da varsayılan olarak aktifleştiriliyor. Eğer geliştirilmiş hafıza özelliğini devre dışı bırakmak veya kontrol etmek isterseniz "Ayarlar" menüsünde yer alan "Kişiselleştirme" bölümünü ziyaret edebilirsiniz.