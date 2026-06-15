ChatGPT Plus'a Zam Geldi! Türkiye Fiyatı İki Kat Arttı

OpenAI'ın en çok tercih edilen abonelik planlarından biri olan ChatGPT Plus için zam uygulandı. Bu zamdan Türkiye'deki kullanıcılar bir hayli etkilendi. Öyle ki fiyatı iki katına yükseldi. Uzun bir süre boyunca aynı fiyatta kalan plan artık eskisi gibi herkesin kolayca erişebildiği bir abonelik olmaktan uzaklaştı.

ChatGPT Plus'ın Türkiye Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Aylık ChatGPT Plus Fiyatı: 999,99 TL

999,99 TL Yıllık ChatGPT Plus Fiyatı: 9.999,99 TL

ChatGPT Plus'ın abonelik ücreti, 999,99 TL oldu. Yuvarlamak gerekirse söz konusu abonelik planına sahip olmak için 1000 TL harcamak gerekiyor. Elbette ki bu sadece aylık ücret. Yani Plus abonelik planını kullanan veya ileride bu planı almayı düşünen kişiler, avantajlardan faydalanmak için bu meblağı her ay ödemek zorunda olacak.

Sıkça tercih edilen bu plan, şimdiye kadar 499,99 TL'ye alınabiliyordu. Bu da son zamla birlikte planın iki kat zamlandığına işaret ediyor. Aslına bakılacak olursa bu zam aynı zamanda Plus ile en ucuz abonelik planı olan Go arasındaki arayı da epey açmış durumda. İlgili plan şu an 249,99 TL'ye sunuluyor. Önceden arada sadece 250 TL fark varken şimdi ise bu fark 500 TL oldu.

ChatGPT Plus'ın Avantajları Neler?

ChatGPT Plus beraberinde birçok avantajı getiriyor. Artıları arasında GPT-5.5 Thinking ile gelişmiş akıl yürütme, daha fazla mesaj ve dosya yükleme, karmaşık istemlere rağmen etkileyici görseller oluşturma, kapsamlı derin araştırma, projeler, görevler ve özel GPT'ler, geniş kapsamlı Codex kullanımı, yeni özelliklere erken erişim bulunuyor.

ChatGPT Go'nun Avantajları Neler?

ChatGPT Go, Plus planına kıyasla daha az avantaj içeriyor. Bu planı tercih edenler, daha çok mesaj gönderme, dosya yükleme ve görsel oluşturma imkânı elde ediyor. Öte yandan ChatGPT'nin hatırladığı konuşmalar da ücretsiz plana kıyasla daha uzun oluyor. Böylece yapay zeka destekli sohbet botu, ne konuştuğunuzu unutarak konu dışında bir sohbet yürütmüyor.

ChatGPT Plus mı, ChatGPT Go mu Alınmalı?

ChatGPT Go mu yoksa ChatGPT Plus'ın mı alınması gerektiği tamamen kullanıcı ihtiyaçlarına bağlı. ChatGPT'yi gün içinde çok fazla kullanıyorsanız, projeler, görevler ve özel GPT'lere erişim imkânın elde etmek, yeni özelliklere erken erişmek ve yüksek kullanım sınırlarına sahip olmak istiyorsanız ChatGPT Plus aboneliğine ihtiyacınız olacaktır. Ücretsiz plandaki özelliklerin tamamına erişmek ve GPT-5.5 Instant'ı daha çok kullanmak istiyorsanız da ChatGPT Go yeterli olacaktır.

Editörün Yorumu

ChatGPT Plus'ın zamlı fiyatını epey yüksek bulduğumu belirtmem gerekiyor. Özellikle 400 GB depolama alanı ve Gemini'da 2 kat kullanım sınırları gibi avantajlara sahip olan Google AI Plus'ın 199,99 TL'lik fiyatını göz önüne alarak yeni ücretlendirmenin pek çok kişi tarafından oldukça yüksek bulunacağını düşünüyorum.