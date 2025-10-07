800 TL'lik Google Gemini Pro'yu 1 Yıl Ücretsiz Kullanma Fırsatı!

Google, Türkiye'de yapay zekaya ilgi duyan 18 yaşın üzerindeki kişileri sevindirecek bir karar aldı. Bununla beraber şirketin şu an gelişmiş yapay zeka modeli Gemini 2.5 Pro'ya erişim gibi avantajlar sunan Gemini Pro aboneliğinden ücretsiz olarak yararlanmak mümkün hâle geliyor ancak fırsattan herkes yararlanamayacak.

Google, Gemini Pro'yu Ücretsiz Kullanma Fırsatı Sunuyor

Google, yapay zekanın sunduğu imkânlardan yararlanmak isteyen üniversite öğrencileri için büyük bir fırsat sunmaya başlıyor. Şirket tarafından yapılan son açıklamaya göre Türkiye'deki 18 yaşının üzerindeki öğrencilere ücretsiz olarak Gemini 2.5 Pro kullanma imkânı tanınacak. Üstelik öğrenciler, bu ücretsiz abonelikten 1 yıl boyunca faydalanabilecek.

Teknoloji devinin Gemini Pro aboneliği şu anda Gemini 2.5 Pro ve derin araştırma gibi birçok kullanışlı özellikten yararlanmanıza olanak tanıyor. Bununla birlikte dudak senkronizasyonunu destekleyen Veo 3 Fast modeline sınırlı erişim de sunuyor. Bu model sayesinde sadece birkaç kelime girip kısa süre içinde istediğiniz tarzda bir video elde edebiliyorsunuz.

Gemini Pro ayrıca Google'ın diğer hizmetleri olan Flow ve Whisk'i de kullanmanız için size kredi tanımlıyor. Bu krediyi kullanarak Flow üzerinden kısa filmler oluşturabiliyor, Whisk üzerindense herhangi bir stil veya nesneyi baz alarak görseller oluşturulmasını sağlayabiliyorsunuz. Ayrıca Whisk'te oluşturduğunuz bir görseli animasyon özelliğini kullanarak hareketli hâle de getirebiliyorsunuz.

Bu abonelik planı ayrıca NotebookLM'de 5 kat daha fazla sesli özet oluşturma gibi avantajlardan faydalanmanıza olanak tanıyor. Bunlara ek olarak Gmail, Google Dokümanlar, Vids ve diğer hizmetlerde Gemini'ı kullanabiliyorsunuz ve Google Fotoğraflar, Google Drive ve Gmail için toplam 2 TB depolama alanı elde ediyorsunuz.

Şirketin öğrencilere sunduğu bu ücretsiz abonelik fırsatı kapsamında tüm bu avantajlardan yararlanılıp yararlanılamayacağı belli değil ancak hâlihazırda Türkiye'de bir üniversitede öğretim görüyorsanız Gemini 2.5 Pro modelini dilediğiniz gibi kullanabileceksiniz. Aklınızda eğer son derece yenilikçi bir proje varsa bunu hayata geçirmek için tam zamanı olabilir.