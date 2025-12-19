ChatGPT'ye Sorduğunuz Her Sorunun Maliyeti Kaç TL?

ChatGPT, Gemini ve Claude gibi yapay zeka araçlarının ihtiyaç duyduğu enerji miktarı her geçen gün biraz daha artıyor. Öyle ki dünya bir enerji krizinin eşiğinde ve bunun yaşanmaması için yüzlerce yeni nükleer santralin açılması gündemde.

Peki biz bu krize ne kadar katkı sağlıyoruz. OpenAI CEO'su Sam Altman, bir ChatGPT promptunun ortalama ne kadar enerji tükettiğini açıkladı.

ChatGPT Her Bir Sorgu için Kaç TL'lik Enerji Harcıyor?

ChatGPT'ye günde kaç tane soru soruyorsunuz? Umarız bu soruya cevabınız çok yüksek değildir. Çünkü yapay zeka araçları sorduğunuz her sorunun cevabı için kullandığı işlem gücü nedeniyle biraz daha enerji harcıyor.

Peki burada biraz derken ne kadar bir enerjiden bahsediyoruz? OpenAI CEO'su Sam Altman, geçtiğimiz haziran ayında bu soruya Twitter'dan cevap vermiş ve "ortalama" bir ChatGPT sorgusunun 0.34 watt-saat enerji tükettiğini belirtmişti.

Sam Altman'ın bizimle paylaştığı verileri güncel EPDK tarifeleri ile kıyasladık ve bir ChatGPT sorgusunun Türkiye'de ortalama kaç TL'ye mal olacağını hesapladık. Buna göre ChatGPT'de yapılan her sorgu 2025 tarifesiyle yaklaşık 0,1 kuruş yani 1 kuruşun onda biri gibi bir maliyete denk geliyor.

1 TL'lik bir maliyet için yaklaşık bin adet sorgu yapmanız gerekiyor. Yani sizin bireysel olarak kullandığınız elektriğin maliyeti ChatGPT için yok denecek kadar az. Elbette ki elektriğin maliyeti dünyanın her yerinde aynı değil.

Yani bu hesap için kesin demek doğru olmaz. Zaten buradaki problem sizin maliyetiniz değil. ChatGPT gibi yapay zeka araçlarının sayısı yüz milyonlarla ölçülen bir kullanıcı kitlesi var. 500 milyon kişi günde iki adet oldukça iyimser sorgu yaptığında bile maliyet 1 milyon TL'yi buluyor.

Elbette ki bunlar Sam Altman'ın aylar önce verdiği bir veriye dayanıyor. GPT-5.2'nin maliyeti belirsiz. Ayrıca bunun içerisinde donanım gibi maliyetler eklenmiş değil. Hesaplamamız sadece elektriği ölçüyor.

Ki yeryüzündeki yapay zeka aracı sayısı da yapılan sorgu sayısı da bu sayıların çok üzerinde. Yapay zekanın en büyük problemi de bunun sürdürülebilir olmaması. Yine de OpenAI gibi şirketler enerji ve donanım yetersizliklerini çözmek için çalışmalarını sürdürüyor.