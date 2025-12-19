ChatGPT'nin Sudan Ucuz Sürümü Türkiye'de! Fiyatı Şaşkına Çeviriyor

ChatGPT'nin kısa bir süre önce Hindistan'da yer alan kullanıcılarla test etmeye başladığı yeni abonelik planı ChatGPT Go, Türkiye'deki kullanıcıların da erişimine açıldı. Fiyat bakımından mevcut abonelik planlarına göre arasında âdeta bir uçurum bulunan yeni abonelik şu andan itibaren herkes tarafından alınabiliyor.

ChatGPT Go Türkiye Fiyatı

ChatGPT Go için aylık 249,99 TL fiyat etiketi belirlendi. En çok sevilen ChatGPT özelliklerine çok daha uygun bir fiyata erişim imkânı sunan bu abonelik planı, an itibarıyla Türkiye'deki bütün kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor. Bu abonelik planı, ChatGPT'nin ücretsiz versiyonunda sahip olduğunuz özelliklere ek olarak birçok avantajla birlikte geliyor.

ChatGPT Abonelik Ücretlerinin Karşılaştırması

Abonelik Planı Ücreti Ücretsiz Plan 0 TL ChatGPT Go 249,99 TL (Aylık) ChatGPT Plus 499,99 TL (Aylık) / 8.999,99 TL ChatGPT Pro 7,999 TL (Aylık)

ChatGPT Go Özellikleri

Bu özellik, OpenAI'ın şimdiye kadar sunduğu en gelişmiş ve en güncel verilerle eğitilmiş yapay zeka modeli olan GPT-5'i ücretsiz kullanıcılara kıyasla çok daha yüksek sınırlamalarla kullanmanıza olanak tanıyor. Ücretsiz ChatGPT hesabı olanlar, GPT-5 modelini kullandıktan kısa bir süre sonra "limit doldu" uyarısı alırken Go aboneleri, bu modeli çok daha uzun bir süre boyunca kullanabiliyor.

GPT-5 özellikle karmaşık problemleri çözme, daha iyi kod yazma ve derinlemesine analiz yapma gibi konularda önceki modellere göre çok daha iyi bir performans sergiliyor. Modele daha yüksek sınırlamalarla erişerek bütün bu avantajlardan yararlanabilirsiniz. Ayrıca GPT-5 modelini kullanırken yanıt süresinin ücretsiz kullanıcılara göre daha kısa olduğunu da belirtelim.

Sınırlamalardan bahsetmişken dosya yükleme konusundaki avantajlara da değinmekte fayda var. Go aboneliği, size daha fazla PDF, Excel ve Word dosyası yükleme ve bunların üzerine analiz yapma imkânı tanıyor. OpenAI'ın yapay zeka destekli sohbet botu ile olan konuşmalarınız da ChatGPT tarafından daha iyi hatırlanıyor. Böylece size daha kişiselleştirilmiş yanıtlar verebiliyor. Ayrıca kendi özel GPT'lerinizi (talimatlarınıza göre şekillendirdiğiniz sohbet botları) oluşturabiliyor, düzenleyebiliyorsunuz.