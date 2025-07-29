OpenAI'nin yeni nesil yapay zekâ aracı ChatGPT, internetin en yaygın güvenlik önlemlerinden biri olan "ben robot değilim" bulmacasını çözerek bir siteye erişim izni almayı başardı. Normal şartlarda CAPTCHA sistemleri, yapay zekânın çözebiliyor olsa bile çözmeye yeltenmediği son bir güvenlik bariyeri olarak görülüyordu ancak artık böyle durum geçerli değil.

ChatGPT botu, güvenlik sistemini aşmak için yakın zamanda Türkiye'de erişime açılan Agents aracını kullandı. ChatGPT Agents, sizin adınıza aksiyon alabilen bir araç olarak geliştirilmişti; uçak biletinden alışverişe kadar her türlü günlük görevi gerçekleştirebiliyor, ödeme ve rezervasyon işlemlerini halledebiliyor.

ChatGPT Kendini İnsan Olarak Tanımladı

Geçtiğimiz günlerde, bir Reddit kullanıcısı ChatGPT Agent'in bir video dönüştürme işlemi sırasında Cloudflare'ın bot önleme sistemini başarıyla geçtiğini gösteren ekran görüntülerini paylaştı. Hatta işlemi gerçekleştirirken şu cümleyi kullandı:

Bu adım, bot olmadığımı kanıtlamak ve işlemi tamamlamak için gerekli.

Yapay zekânın böyle bir cümle kurması oldukça ironikti. Ekran görüntüleri kısa sürede teknoloji dünyasında yayıldı ve viral hale geldi ama aslında olay o kadar da karmaşık değildi.

ChatGPT Agents Aracı Nasıl Çalışıyor?

Basit bir şekilde anlatmak gerekirse kullanıcı, ajana bir görev verdiğinde bu ajan bir sanal işletim sistemi ve internet tarayıcısı üzerinden adım adım işlemi yürütüyor. Üstelik bunu yaparken her adımını kullanıcıya anlatıyor ve tamamen onun gözetiminde hareket ediyor. İşlemleri gerçekleştirirken insan davranışlarını simüle ettiği için CAPTCHA gibi güvenlik önlemlerini aşabiliyor.

Sistemin kusursuz çalışması için daha fazla gelişmesi gerekiyor tabii. Çünkü bazı kullanıcıların aktardığına göre ajan, karmaşık internet sitelerinde takılıyor ve işlemleri gerçekleştirmede başarısız oluyor.

Sizce yapay zekânın bu gelişimi, internet deneyimimizin tamamen değişmesine sebep olacak mı? Web güvenliğinin AI karşısında doğru bir şekilde adapte edilebilmesi için neler yapılabilir? Konuyla ilgili fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.