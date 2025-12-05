20 Milyon Kişinin ChatGPT Sohbeti Paylaşılacak! OpenAI Çaresiz

OpenAI, dünyanın en büyük yapay zeka şirketleri arasında yer alıyor. Bu, her geçen gün daha da iyi hâle gelen yapay zeka modellerinden kaynaklanıyor ancak bu modellerin eğitiminde kullanılan içeriklerle ilgili birçok yayıncı kuruluşun şikâyeti bulunuyor. Bu zamana şirkete içeriklerin izinsiz kullanıldığı iddiası ile çok sayıda dava açıldı.

Bu davalardan en etkilisi, The New York Times tarafından açılan dava oldu. Hem OpenAI hem de onun en büyük ortağı Microsoft'a karşı dava açan NY Times, ChatGPT'ye güç veren yapay zeka modellerinin kendi içeriklerinin kullanılarak eğitildiğini öne sürüyor.

OpenAI, yapay zeka modellerini eğitmek için veri kazıma yapılmasın adil kullanım kapsamına girdiğini savunarak davaların reddini talep etti. Yapay zeka şirketi, şimdiye kadar çoğu davada beklediği sonucu alsa da NY Times ile olan davada bir çıkmaza girdi. Öyle ki geldiği noktada ChatGPT kullanıcılarına ait sohbetleri sunmak zorunda kaldı.

OpenAI'ın ChatGPT Sohbetlerini Paylaşmasına Karar Verildi

Yargıç Ona Wang, OpenAI ile NY Times arasında devam eden davada yapay zeka şirketinin 20 milyon ChatGPT kullanıcısına ait sohbet anonimleştirilmiş bir şekilde mahkemeye sunmasını emretti. Bu, konuşmaların hangi kullanıcılara ait olduğunun görünmeyeceği ancak konuşmaların paylaşılacağı anlamına geliyor.

OpenAI, bunun çok büyük bir talep olduğunu ve gizlilik riski oluşturduğunu ileri sürdü. Yargıç ise bu sohbetlerin önemli olduğunu ve tedbirler sayesinde gizliliğin ihlal edilmeyeceğini belirtti. ABD merkezli yapay zeka şirketi, bu zorunluluktan kurtulmak için itirazda bulundu.

OpenAI CEO'su Sam Altman, geçmişte yasaların telifli içeriklerin yapay zeka modellerini eğitmek için kullanılmasını kesin olarak yasaklamadığını ve telifli içerikler olmadan ChatGPT benzeri yapay zeka destekli sohbet botlarının sunulmasının neredeyse imkânsız olduğunu belirtmişti. Davanın sonucu özellikle de bu nedenle şirket için büyük önem taşıyor.