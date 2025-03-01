ChatGPT Artık Daha Kapsamlı: Başka Sitelere Girmenize Gerek Kalmayacak

OpenAI'ın Aralık ayında piyasaya sürdüğü özel bir web uygulaması üzerinden kullanılabilen video üretim aracı Sora bundan böyle popüler yapay zeka botu ChatGPT'nin içinden erişilebilir olacak.

OpenAI'ın ürün lideri Rohan Sahai, Sora'nın yeteneklerini genişletmek ve daha fazla kullanıcıya ulaştırmak istediklerini belirtti. Bunun ilk adımı da Sora'yı ChatGPT'ye entegre etmek olacak. Sora platformu, kullanıcıların 20 saniyeye kadar sinematik videolar oluşturmasına izin veriyor.

Video Düzenleme Süreci ChatGPT'ye Eklenir Mi?

Peki Sora'nın ChatGPT'ye entegrasyonu nasıl işleyecek?

Sahai'nin açıklamalarına göre sürecin tam olarak nasıl işleyeceği henüz belli değil ama entegrasyon tamamlandığı zaman kullanıcılar ChatGPT yordamıyla direkt Sora'nın video üretim özelliklerini kullanmaya başlayabilecek.

Ama burada bir uyarı da var: ChatGPT'deki Sora, web uygulamasındaki kadar detaylı kontrol seçenekleri sunmayabilir. Yani videoları düzenlemek veya birleştirmek gibi işlemler şimdilik web versiyonuna özel kalabilir.

Sadece Video Değil Fotoğraf Da Üretecek

OpenAI'ın bu hamlesinin arkasındaki strateji ise oldukça net. ChatGPT'nin premium aboneliklerine olan ilgiyi artırmak ve kullanıcıları daha yüksek limitlerle premium planlara çekmek.

Üstelik sadece videolarla da sınırlı değil. OpenAI, Sora'nın yeteneklerini görüntü üretimine de taşımayı planlıyor. ChatGPT zaten DALL-E 3 ile görsel oluşturabiliyor, ancak Sora tabanlı bir sistemin daha gerçekçi fotoğraflar üretebileceği ihtimali masada.

Premium Üyeliği Cazip Kılma Çabaları

Madem ChatGPT'ye entegre edilecekti, peki neden Sora başlangıçta ayrı bir uygulama olarak çıktı?

Sahai, bunun nedenini ChatGPT'nin sadeliğini korumak olarak açıkladı. Fakat artık iki ürünü birleştirerek daha kapsamlı bir deneyim sunma niyetindeler. İlaveten Sora için bağımsız bir mobil uygulama geliştirme planları da masada.

Sahai'nin söylediğine göre ekip mobil mühendisler arıyor. Bu konuda da oldukça heyecanlılarmış.