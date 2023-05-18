ChatGPT iOS Uygulaması Kullanıma Sunuldu

OpenAI tarafından geliştirilen ve geride bıraktığımız aylara damgasını vuran ChatGPT, nihayet akıllı telefonlara da gelmeye başladı. Google ve Microsoft'un akıllı telefonlar için attığı hamlelerin ardından OpenAI ekibi de ChatGPT iOS uygulamasını kullanıma sundu.

Bugün ChatGPT'nin kurucu ortaklarından olan Greg Brockman tarafından yapılan duyuruda, ChatGPT iOS uygulamasının başlangıç olarak ABD'de App Store'a eklendiği belirtildi.

ChatGPT Uygulaması Nasıl Kullanılır?

ChatGPT iOS app is live in the US, rolling out in other countries over upcoming weeks: https://t.co/qaWkaDdrTn



Android app coming next. — Greg Brockman (@gdb) May 18, 2023

Her gün milyonlarca kişi tarafından kullanılan ChatGPT, yakın zamanda tüm Android cihazlarda yerini alacak. Web tarayıcının dışında kullanım imkanı sunan bu uygulama sayesinde akıllı telefonlarda erişebildiğiniz ChatGPT gücü artacak.

ChatGPT uygulamasını kullanmak için telefonunuzun uygulama marketine girmeniz ve OpenAI ekibi tarafından geliştirilen mobil uygulamayı indirmeniz yeterli. Daha sonrasında hesabınıza giriş yaparak yapay zeka ile doyasıya sohbet edebilirsiniz.

ChatGPT, şimdilik iOS işletim sistemine sahip cihazlarda, ABD'de kullanılabilir durumda. ChatGPT uygulamasının önümüzdeki aylarda hem diğer ülkeler hem de Android için çıkış yapacağı açıklandı. Uygulamanın özellikleri, firma tarafından şu şekilde özetlendi: