ChatGPT iOS Uygulaması Kullanıma Sunuldu

OpenAI tarafından geliştirilen ve geride bıraktığımız aylara damgasını vuran ChatGPT, nihayet akıllı telefonlara da gelmeye başladı. Google ve Microsoft'un akıllı telefonlar için attığı hamlelerin ardından OpenAI ekibi de ChatGPT iOS uygulamasını kullanıma sundu.

Bugün ChatGPT'nin kurucu ortaklarından olan Greg Brockman tarafından yapılan duyuruda, ChatGPT iOS uygulamasının başlangıç olarak ABD'de App Store'a eklendiği belirtildi.

ChatGPT iOS app is live in the US, rolling out in other countries over upcoming weeks: https://t.co/qaWkaDdrTn



Android app coming next.