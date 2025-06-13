ChatGPT'nin Bir Günde Harcadığı Suyla Türkiye'de Boş Baraj Kalmazdı

OpenAI CEO'su Sam Altman, yayımladığı blog yazısında, günlük işlemlerde dünyanın en çok kullanılan yapay zeka sohbet botu olan ChatGPT'nin harcadığı enerji ve su miktarını paylaştı. Söylediğine göre, ChatGPT üzerinden yapılan her bir sorgu yaklaşık 0.34 kW enerji ve 0.000085 galon su harcıyor. Yani bir ampulü birkaç dakika çalıştıracak kadar enerji ya da bir çay kaşığının yaklaşık on beşte biri kadar su demek bu.

Bunlar sadece OpenAI şirketine ait rakamlar. Diğer tarafta Gemini, DeepSeek, Grok, Claude gibi rakipler de var. ChatGPT kadar olmasa da bu botların da alıcısı çok.

Özellikle DeepSeek, ücretsiz oluşu sebebiyle çok fazla tercih ediliyor. Hatırlanacağı üzere DeepSeek ilk çıktığında, Silikon Vadisi şirketlerine kıyasla dürüm parası kadar bütçeyle geliştirilmesinden ötürü büyük ses getirmişti.

ChatGPT'de Günde 1 Milyar Sorgu Yapılıyor

ChatGPT'nin 122 milyon aktif günlük kullanıcısı bulunuyor. Bu kullanıcılar günde 1 milyardan fazla sorgu yapıyor. Tek sorguda harcanan enerji miktarı ortalama 0,34 kW. Bu miktar, yüksek verimli bir ampul veya mini fırınların bir saniyelik performansına eşit. Hesaplama yapıldığında,

Bir günde 1 milyar sorgu = 340 MWh yani 340 milyon kW

yani 1 milyar sorgunun su tüketimi = 85.000 galon su

Bir kullanıcı günde ortalama 8 sorgulama yapıyor. Tek bir kullanıcı günde 100 sorgu yaptığında bir LED ampülün 3 saat boyunca çalışması kadar enerji harcıyor. Bir günlük verilere göre bir hanenin 2-3 senelik su ihtiyacını karşılayabiliyorsunuz. Su tüketimi, yıllık bazda ise 117 milyon 400 bin litre su tüketimine tekabül ediyor. Bu da 565 hanenin 1 senelik su ihtiyacını karşılar.

Yapay Genel Zeka Yakın Mı?

Rakamlar ilk bakıldığında önemsiz gibi görünse de uzun vadede sürdürebilirliği tuzla buz edeceği kesin. Özellikle de yapay zekanın daha da geliştirilmesi gerektiğini düşünen CEO'lar varken. Sam Altman, genel yapay zekanın insan çıkarları için olması gerektiğini savunuyor. Ancak süper zekayı elde eden hiçbir şirketin veya ülkenin, bu güce fazla yoğunlaşmaması gerektiğini de söylüyor.

Altman, 2026 yılında yapay zekanın bilim alanında büyük yardımları olacağına inanıyor. 2027'de ise insansı robotların uzay görevi yapabileceklerine inanıyor.