Türk Telekom'dan Dev Zam! En Düşük Paketin Fiyatı Bile Cep Yakıyor
Türk Telekom, taahhütsüz internet ücretlerine zam geleceğini açıkladı. İşte 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak fiyat listesi!
Türk Telekom resmî web sitesi üzerinden yaptığı bir duyuruyla taahhütsüz internet ücretlerine zam geleceğini açıkladı. 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacak yeni zam ile beraber taahhütsüz internet fiyatları artacak.
Yeni zamdan sadece taahhütsüz durumda olan kullanıcılar etkilenecek. Taahhütlü pakete sahip olan kullanıcılar taahhüt süreleri boyunca herhangi bir fiyat değişikliğinden etkilenmeyecek. "12 Mbps'ye kadar" kadar hız sunan en düşük internet paketinin fiyatı 755 TL'den 950 TL'ye yükselecek.
Türk Telekom'un resmî web sitesinde "1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren; Evde/İşte İnternet tarifelerinin liste fiyatı, MEB tarifelerinin liste fiyatı, Yazlık İnternet Paketleri, Yalın/Alo erişim liste fiyatı ve Alo dakika paketlerinin liste fiyatı, Statik IP liste fiyatı ve Tek Seferlik İşlem ücretlerinde (nakil, devir, hat dondurma, hat kapama) güncelleme yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.
Türk Telekom Zamlı İnternet Fiyatları (1 Temmuz 2025)
|Paket Adı
|Bağlantı Hızı
|Aylık Kullanım Miktarı (GB)
|1 Temmuz 2025 Öncesi Taahhütsüz Tarife Fiyatı
|1 Temmuz 2025 Sonrası Taahhütsüz Tarife Fiyatı
|ADSL / FİBER / HİPER 12 Mbps'ye Kadar
|12 Mbps'ye Kadar
|Limitsiz
|755 TL
|950 TL
|ADSL / FİBER / HİPER 16 Mbps'ye Kadar
|16 Mbps'ye Kadar
|Limitsiz
|760 TL
|970 TL
|FİBER / HİPER 24 Mbps'ye Kadar
|24 Mbps'ye Kadar
|Limitsiz
|785 TL
|990 TL
|FİBER / HİPER 35 Mbps'ye Kadar
|35 Mbps'ye Kadar
|Limitsiz
|795 TL
|1.010 TL
|FİBER / HİPER 50 Mbps'ye Kadar
|50 Mbps'ye Kadar
|Limitsiz
|805 TL
|1.020 TL
|FİBER / HİPER 75 Mbps'ye Kadar
|75 Mbps'ye Kadar
|Limitsiz
|825 TL
|1.070 TL
|FİBER / HİPER 100 Mbps'ye Kadar
|100 Mbps'ye Kadar
|Limitsiz
|885 TL
|1.120 TL
|FİBER 200 Mbps'ye Kadar
|200 Mbps'ye Kadar
|Limitsiz
|1.030 TL
|1.300 TL
|FİBER 500 Mbps'ye Kadar
|500 Mbps'ye Kadar
|Limitsiz
|1.375 TL
|1.600 TL
|FİBER 1000 Mbps'ye Kadar
|1000 Mbps'ye Kadar
|Limitsiz
|1.720 TL
|1.900 TL