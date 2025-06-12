Türk Telekom'dan Dev Zam! En Düşük Paketin Fiyatı Bile Cep Yakıyor

Türk Telekom resmî web sitesi üzerinden yaptığı bir duyuruyla taahhütsüz internet ücretlerine zam geleceğini açıkladı. 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacak yeni zam ile beraber taahhütsüz internet fiyatları artacak.

Yeni zamdan sadece taahhütsüz durumda olan kullanıcılar etkilenecek. Taahhütlü pakete sahip olan kullanıcılar taahhüt süreleri boyunca herhangi bir fiyat değişikliğinden etkilenmeyecek. "12 Mbps'ye kadar" kadar hız sunan en düşük internet paketinin fiyatı 755 TL'den 950 TL'ye yükselecek.

Türk Telekom'un resmî web sitesinde "1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren; Evde/İşte İnternet tarifelerinin liste fiyatı, MEB tarifelerinin liste fiyatı, Yazlık İnternet Paketleri, Yalın/Alo erişim liste fiyatı ve Alo dakika paketlerinin liste fiyatı, Statik IP liste fiyatı ve Tek Seferlik İşlem ücretlerinde (nakil, devir, hat dondurma, hat kapama) güncelleme yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Türk Telekom Zamlı İnternet Fiyatları (1 Temmuz 2025)