ChatGPT'den Ücretsiz Görsel Oluşturmak İsteyenlere Müjde!

OpenAI, geçtiğimiz yıl tanıtılan ve ilk etapta ChatGPT Plus aboneleriyle sınırlı olan DALL-E 3 modelini ücretsiz ChatGPT kullanıcılarına da sundu.

Tunahan Karakış
Tunahan Karakış -

OpenAI, son paylaşımıyla geçtiğimiz yıl tanıtılan ve ilk etapta ChatGPT Plus aboneleriyle sınırlı olan DALL-E 3 modelinin artık ücretsiz ChatGPT kullanıcıları tarafından da deneyimlenebileceğini duyurdu. Ancak, ilk duyurulduğu anda yetenekleriyle dikkat çeken görüntü oluşturma modelini kullanmanın bazı sınırlamaları olacak!

Ücretsiz ChatGPT Kullanıcıları DALL-E 3 Modeliyle Günlük İki Görsel Oluşturabilecek

OpenAI'in açıklamasına baktığımızda ChatGPT kullanıcılarının ücretsiz bir şekilde DALL-E 3 modelini kullanarak günlük maksimum iki görsel oluşturabileceğini söyleyebiliriz. Maalesef bunun daha üzerine çıkabilmek en azından şimdilik mümkün olmayacak. 

Kullanıcılar, DALL-E 3'ün yeteneklerinden daha fazla faydalanmak isterse, ücretli sürümleri satın alması gerekecek. Bunu biraz daha açacak olursak, görüntü oluşturma limitinizi doldurduğunuzda karşınıza şu şekilde bir bilgi yazısı çıkacak: "Görüntü oluşturma limitini doldurdunuz. ChatGPT Plus’a yükseltin veya yarın 08:18 (saat değişecek) itibarıyla tekrar deneyin."

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