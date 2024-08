ChatGPT'den Ücretsiz Görsel Oluşturmak İsteyenlere Müjde!

OpenAI, son paylaşımıyla geçtiğimiz yıl tanıtılan ve ilk etapta ChatGPT Plus aboneleriyle sınırlı olan DALL-E 3 modelinin artık ücretsiz ChatGPT kullanıcıları tarafından da deneyimlenebileceğini duyurdu. Ancak, ilk duyurulduğu anda yetenekleriyle dikkat çeken görüntü oluşturma modelini kullanmanın bazı sınırlamaları olacak!

OpenAI'in açıklamasına baktığımızda ChatGPT kullanıcılarının ücretsiz bir şekilde DALL-E 3 modelini kullanarak günlük maksimum iki görsel oluşturabileceğini söyleyebiliriz. Maalesef bunun daha üzerine çıkabilmek en azından şimdilik mümkün olmayacak.

Kullanıcılar, DALL-E 3'ün yeteneklerinden daha fazla faydalanmak isterse, ücretli sürümleri satın alması gerekecek. Bunu biraz daha açacak olursak, görüntü oluşturma limitinizi doldurduğunuzda karşınıza şu şekilde bir bilgi yazısı çıkacak: "Görüntü oluşturma limitini doldurdunuz. ChatGPT Plus’a yükseltin veya yarın 08:18 (saat değişecek) itibarıyla tekrar deneyin."

We’re rolling out the ability for ChatGPT Free users to create up to two images per day with DALL·E 3.



Just ask ChatGPT to create an image for a slide deck, personalize a card for a friend, or show you what something looks like. pic.twitter.com/3csFTscA5I