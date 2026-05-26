Türkiye'ye Gelse Çok Ucuza Alınabilecek 5G Destekli Telefon Tanıtıldı

Lava, yeni bir akıllı telefonun tanıtımını gerçekleştirildi. Lava Shark 2'nin 5G destekli sürümünü piyasaya süren marka, son derece uygun fiyatlı akıllı telefonunun hangi özelliklere sahip olduğunu da açıklığa kavuşturdu. Birçok akıllı telefon üreticisinin aksine popüler e-ticaret sitelerini bile tercih etmeyen Lava, bu cihazın kullanıcılarla sadece fiziksel mağazalarda buluşmasını sağlayacak.

Lava Shark 2 5G'nin Özellikleri Neler?

Ekran: 6.75 inç, LCD, HD+, 120Hz yenileme hızı

Unisoc T8200 RAM: 4 GB LPDDR4x

64 GB UFS 2.2 (microSD desteği ile 1 TB'a kadar artırılabilir) İşletim Sistemi: Android 16

13 MP Ön Kamera: 5 MP

Yan tarafta parmak izi tarayıcısı Dayanıklılık: IP64 sertifikası (toz ve su sıçramalarına karşı belirli bir dereceye kadar dayanıklılık)

165.85 × 76.8 × 8.75 mm, 210 gram Batarya Kapasitesi: 6.000 mAh kapasite

Hızlı Şarj: 18W

Lava Shark 2 5G'nin Ekran Özellikleri Neler?

Lava Shark 2 5G, 6,75 inç ekran boyutuna sahip ki bu, internette çok fazla içerik tüketenler için rahat bir kullanım anlamına geliyor. Video izlerken, sosyal medyada gezinirken ve benzeri aktivitelerle uğraşırken kullanıcı dostu bir deneyim sağlayacaktır. Cihaz ayrıca 120Hz yenileme hızına sahip. Bu da menüler arası geçiş ve kaydırma hareketlerinde oldukça akıcı hissiyat sunacaktır.

Ne var ki bu telefonun çözünürlüğü HD+ ile sınırlı kalıyor. Yüksek yenileme hızı size akıcılık sağlasa da bu çözünürlük dolayısıyla bir akıllı telefonda aranan o netliğe sahip olunamayabilir. Tabii, bu onun tamamen dezavantajlı olduğunu düşündürmesin. Bu çözünürlük sayesinde daha uzun pil ömrü elde edilmesi gibi artılar da söz konusu. Bu arada LCD ekranın da OLED ekran gibi derin siyahlar vermeyeceğini belirtmekte fayda ar.

Lava Shark 2 5G'de Kaç mAh Batarya Var?

Telefon, 6.000 mAh batarya kapasitesi sunuyor. Çok yoğun güç tüketen uygulamalar kullanılmadığı, daha çok sosyal medyada gezinme ve mesajlaşma gibi amaçlarla kullanılması durumunda oldukça uzun bir pil ömrünün elde edilebileceğini söyleyebiliriz. Bu arada cihaz 18W hızlı şarj teknolojisini destekliyor fakat bunun çok yüksek şarj hızı sağlamayacağını not düşmek gerek.

Lava Shark 2 5G'nin İşlemcisi Nedir?

Yeni Lava telefonda Unisoc T8200 işlemcisi mevcut. 6 nm üretim süreciyle geliştirildi ki bu değerin 12 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcilere göre önemli bir avantaj sunduğu söylenebilir. Öyle ki bu değer aslında işlemcinin içindeki küçük bilgi işleme birimleri olan transistörlerin boyutunu ve birbirlerine ne kadar mesafe olduğunu temsil ediyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilmesi, o işlemcinin içine 12 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcilere kıyasla daha çok transistörün sığdığı anlamına geliyor.

Bu işlemci sayesinde PUBG Mobile, Call of Duty Mobile ve benzeri popüler mobil oyunlarda yeterli olarak kabul edebileceğimiz performans elde edebiliyorsunuz. Söz konusu işlemcinin daha önce Ai+ Nova 2 5G ve Meizu Note 16'da da tercih edildiğini belirtelim.

Lava Shark 2 5G'nin Fiyatı Ne Kadar?

Normal Fiyat Güncel Kurla Karşılığı Kaç TL? Vergilerle Birlikte Kaç TL Olur? 11.999 rupi 5 bin 764 TL 10 bin TL civarı

Lava Shark 2 5G'nin fiyatı 11.999 rupi fiyat etiketi belirlendi. Güncel kurla 5 bin 764 TL'ye denk geliyor. Peki, bugün Türkiye'ye gelseydi üzerine ekleme yapılacak olan vergilerle birlikte toplam fiyat ne kadar olurdu? Hesaplamalarımıza göre nihai fiyatın üzerine vergiler eklendiğinde bile telefonun fiyatı sadece 10 bin TL ile sınırlı kalıyor. Bu da onu şu an mevcut pazardaki en uygun seçeneklerden biri hâline getiriyor.

Lava Shark 2 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Lava şu anlık daha çok Hindistan pazarına yoğunlaşan bir marka. Akıllı telefonları Türkiye'de satılmıyor. Dolayısıyla Shark 2 5G'nin de Türkiye'ye gelme ihtimali düşük görünüyor. En azından şimdilik. Bilindiği üzere daha önce Xiaomi de Türkiye'de faaliyet yürütmüyordu, telefonlarını direkt almak mümkün değildi ama zaman içinde cihazlarını Türkiye'deki kullanıcılarla da buluşturdu. O yüzden akıllı telefon pazarı söz konusu olduğunda "asla" ifadesini kullanmamak gerekiyor. Bugün olmasa bile yarın onu da Türkiye'de aktif markalar arasında görebiliriz.

Editörün Yorumu

Lava Shark 2 5G'nin bütçe dostu akıllı telefon arayışında olanlar için harika bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Uygun fiyatlı telefon arayışına çok yüksek ilgi olması dolayısıyla hem kendi pazarında hem açılacağı diğer pazarlarda da oldukça yüksek satış miktarlarına ulaşmasını muhtemel. Özelliklerine baktığımızda ise çok üst düzey model olduğunu söyleyemeyiz ama kötü bir telefon da değil. Günlük kullanım için yeterli bir cihaz arayanlar için ideal olacaktır.