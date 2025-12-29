ChatGPT'nin "Sinsi" Reklam Planı Bir Kez Daha Gün Yüzüne Çıktı
ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'ın hala gizli reklamlar üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Buna göre şirket, iki farklı reklam gösterimini test ediyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- ChatGPT, iki farklı reklam gösterimini test ediyor. Bunlardan ilki sponsorlu içeriklerin yanıtların içine entegre edilmesi. Diğeri ise klasik bir reklam alanı oluşturulması.
- OpenAI, yanıtların içine gizlenen reklamları daha önce de test etmiş ama tepkiler nedeniyle geri adım atmıştı. Şirket normal reklamlardan çok daha karlı olacak gizli reklam modelinden de vazgeçmek istemiyor.
- Yüksek operasyon maliyetleri ve sürekli artan veri merkezi yatırımlarının baskısı altında olan OpenAI'ın 2026 içerisinde acilen para kazanmaya başlaması gerekiyor.
OpenAI, ChatGPT kullanıcılarına reklam göstermek için çalışmalarını sürdürüyor. Kısa bir süre önce reklam konusunu gündemine alan ama tepkiler yüzünden geri adım atan şirket vazgeçmemiş. OpenAI'a para kazanıdracak sponsorlu içeriklerin yanıtların içine entegre edilmesi hala gündemde.
ChatGPT Reklamdan Vazgeçmedi
ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, ciddi bir finansal krizin eşiğinde. Yüksek operasyon maliyetleri ve sürekli artan veri merkezi yatırımlarının baskısı altında olan şirket için tek kurtuluş yolu ise kullanıcılarından daha fazla gelir elde etmekten geçiyor.
Bu doğrultuda şirketin elindeki en büyük koz ise reklam gösterimi. ChatGPT, sürekli artan rekabete rağmen hala pazar lideri konumunda. Bu da elinin altında reklam gösterebileceği yüz milyonlarca kullanıcı anlamına geliyor. Ancak burda işler çirkinleşiyor.
OpenAI, "estetik olmadığı" gerekçesiyle reklamları sayfanın belirli bir bölümünde klasik formatta göstermek istemiyor. Şirketin bulduğu harika çözüm ise reklamları yanıtların içine gizlemek. Ancak bu sistem de kullanıcıyı kandırma potansiyeli taşıyor.
Diyeim ki siz bir kahve makinesi almak istiyorsunuz ChatGPT'ye en iyi kahve makinesini sordunuz. Bu doğrultuda ChatGPT'size üreticisinden para aldığı A makinesini ya da para aldığı A, B, C ve D makinesini gösterecek. Ne yazık ki bu sinsi taktiği anlamın bir yolu ise yok.
Bu konu ilk ortaya çıktığında kullanıcılar tepki göstermiş, OpenAI da bu fikri ertelediklerini açıklamıştı. Şimdi ise şirketin açıklamaya rağmen hala bu konu üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Aslında OpenAI'ın aklında ise iki yöntem var.
Trafik Cezalarını Artık Yapay Zeka Yazıyor! Tüm İhlalleri Yakalıyor
Yunanistan'da artık emniyet kemeri takmamak, kırmızı ışıkta geçmek gibi trafik kuralı ihlalleri yapay zeka destekli kameralar tarafından tespit ediliyor.
Bunlardan ilki "sinsi" olarak tanımlayabileceğimiz gizli reklam planı. Diğeri ise reklamları sohbet penceresinin yanında ayrı bir reklam alanı içersinde göstermek. ChatGPT'nin şu ana kada reklam göstermemesinin tek nedeni ise Gemini gibi rakiplerin oluşturduğu baskı. Ancak şirket normal reklamlardan çok daha karlı olacak gizli reklam modelinden de vazgeçmek istemiyor.