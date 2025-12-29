OpenAI, ChatGPT kullanıcılarına reklam göstermek için çalışmalarını sürdürüyor. Kısa bir süre önce reklam konusunu gündemine alan ama tepkiler yüzünden geri adım atan şirket vazgeçmemiş. OpenAI'a para kazanıdracak sponsorlu içeriklerin yanıtların içine entegre edilmesi hala gündemde.

ChatGPT Reklamdan Vazgeçmedi

ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, ciddi bir finansal krizin eşiğinde. Yüksek operasyon maliyetleri ve sürekli artan veri merkezi yatırımlarının baskısı altında olan şirket için tek kurtuluş yolu ise kullanıcılarından daha fazla gelir elde etmekten geçiyor.

Bu doğrultuda şirketin elindeki en büyük koz ise reklam gösterimi. ChatGPT, sürekli artan rekabete rağmen hala pazar lideri konumunda. Bu da elinin altında reklam gösterebileceği yüz milyonlarca kullanıcı anlamına geliyor. Ancak burda işler çirkinleşiyor.

OpenAI, "estetik olmadığı" gerekçesiyle reklamları sayfanın belirli bir bölümünde klasik formatta göstermek istemiyor. Şirketin bulduğu harika çözüm ise reklamları yanıtların içine gizlemek. Ancak bu sistem de kullanıcıyı kandırma potansiyeli taşıyor.

Diyeim ki siz bir kahve makinesi almak istiyorsunuz ChatGPT'ye en iyi kahve makinesini sordunuz. Bu doğrultuda ChatGPT'size üreticisinden para aldığı A makinesini ya da para aldığı A, B, C ve D makinesini gösterecek. Ne yazık ki bu sinsi taktiği anlamın bir yolu ise yok.

Bu konu ilk ortaya çıktığında kullanıcılar tepki göstermiş, OpenAI da bu fikri ertelediklerini açıklamıştı. Şimdi ise şirketin açıklamaya rağmen hala bu konu üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Aslında OpenAI'ın aklında ise iki yöntem var.

Bunlardan ilki "sinsi" olarak tanımlayabileceğimiz gizli reklam planı. Diğeri ise reklamları sohbet penceresinin yanında ayrı bir reklam alanı içersinde göstermek. ChatGPT'nin şu ana kada reklam göstermemesinin tek nedeni ise Gemini gibi rakiplerin oluşturduğu baskı. Ancak şirket normal reklamlardan çok daha karlı olacak gizli reklam modelinden de vazgeçmek istemiyor.