Trafik Cezalarını Artık Yapay Zeka Yazıyor! Tüm İhlalleri Yakalıyor

Yapay zeka yavaş yavaş akıllı telefonlar gibi günlük hayatın bir parçası hâline geliyor. Bununla birlikte pek çok ülke de yapay zeka destekli sistemlerle işleri kolaylaştırmayı amaçlıyor. Bunlardan biri olan Yunanistan, trafikte kural ihlali yapan sürücüleri yakalamak için yapay zeka destekli kameraları kullanmaya başladı.

Trafik Kurallarını İhlal Edenleri Yapay Zeka Belirliyor

Yunanistan, trafik kurallarını ihlal eden sürücüleri tespit etme sürecini kolaylaştırmak adına yapay zeka destekli kameraları Atina'daki toplam sekiz noktada kullanmaya başladı. Sadece dört gün içinde yaklaşık 2.500 ciddi trafik kuralı ihlali yapıldığı belirlendi. Mevcut sistemlerden çok daha fazlasını tespit edebilen yapay zeka destekli bu kameralar, hız sınırını aşma ve kırmızı ışık ihlalinin de ötesine geçiyor.

Bir sürücü eğer emniyet kemeri takmaz, araba sürerken telefon kullanır ya da emniyet şeridini ihlal ederse otomatik olarak yakalanıyor. Bir ihlal tespit edildiğinde kamera zaman bilgisini de ekleyerek bir fotoğraf ve video çekiyor. Cezalar polisler tarafından kesilmiyor. Bunun yerine ihlal yapanlara e-posta veya SMS gönderiliyor. Ödeme de doğrudan çevrim içi ortamdan gerçekleştirilebiliyor. Sürücülerin itiraz hakkı mevcut fakat video kaydedildiği için kabul edilmesi düşük bir ihtimal oluyor.

Paylaşılan bilgilere göre Agia Paraskevi'nde 480 sürücü kırmızı ışıkta geçerken, Kalithea'da 285 sürücü ışık ihlali yaptı. Hız sınırı ihlali için duruma da bağlı olarak 150 ila 750 euro, emniyet kemeri takmama ya da telefon kullanma için 350 euro para cezası kesiliyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda tek bir yapay zeka destekli kameranın sadece üç günde 750 bin euro (37 milyon 964 bin 662 TL) toplayacağı söylenebilir.

Kameralar her ne kadar şu an sadece sekiz noktada aktif olsa da ilerleyen günlerde bu kameraların sayısının 2 bine çıkarılması planlanıyor. Ayrıca otobüsler için de benzer bir sistem düşünülüyor. Bu sistemle de otobüs şeritlerinin ihlalinin denetlenmesi planlanıyor. Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın.