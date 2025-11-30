ChatGPT'ye En Çok Ne Soruluyor?

ChatGPT, üçüncü yaşına özel yayınlanan yeni verilerle dünyanın yapay zekâ kullanım alışkanlıklarına ışık tuttu. Haftada 800 milyon kişinin aktif olarak kullandığı platform saniyede 29 bin mesaja yanıt verecek kadar yoğun bir trafikle çalışıyor. Ancak en dikkat çekici olan kullanıcıların ChatGPT’yi en çok hangi amaçla kullandığı. İşte konuyla ilgili detaylar...

ChatGPT’de En Çok Yapılan İşlemler!

Metin düzenleme Çeviri Metin eleştirisi ve yeniden yazım Görsel yükleyip analiz ettirme İnternet araması Akıl yürütme ve problem çözme Veri analizi Dikte / Sesli notu metne çevirme Kod yardımı ve hata ayıklama Günlük yaşam danışmanlığı

ChatGPT'nin kullanım verileri incelendiğinde, insanların sıfırdan metin yazdırmak yerine elindeki metni geliştirmeyi tercih ettiği net şekilde görülüyor. Bu durum, yapay zekânın artık bir “yazı üreticisi” olmaktan çok bir metin editörü olarak konumlandığını gösteriyor. Aynı şekilde görsel üretimi de ilk sıralarda değil; kullanıcılar kendi fotoğraflarını yükleyip analiz ettirmeyi daha faydalı buluyor.

Platformun bir diğer güçlü kullanım alanı ise internet aramaları ve problem çözme modelleri. ChatGPT, kullanıcıya hem bilgi sağlıyor hem de akıl yürütme gerektiren konularda rehberlik ediyor. Bu yüzden birçok kişi artık “Google’da aramak mı, ChatGPT’ye sormak mı?” ikilemine gerçek bir alternatif gözüyle bakıyor.

Özellikle Birleşik Krallık verileri, platformun yemek tariflerinden tamirat önerilerine kadar günlük hayatta aktif şekilde kullanıldığını doğruluyor. Genel tabloya bakıldığında ChatGPT, bir uzman danışman ile bir arama motoru arasındaki boşluğu doldurarak günlük hayatın merkezine yerleşmiş durumda.

OpenAI’ın alışveriş araçları ve yeni modellerle bu kullanım dengesini daha da değiştirmesi bekleniyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...