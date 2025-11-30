Kullanıcılar Aradıklarını Bulamıyor: Amazon'da İlginç Sorun!

Amazon'un dijital kitap mağazasında son günlerde dikkat çekici bir sorun yaşanıyor. Pek çok kullanıcı aradığı kitabı veya içeriği bulamıyor. Onun yerine saçma veya gereksiz olarak nitelendirilen içerikler çıkıyor. Peki bu sorunun ana nedeni ne? Amazon konuyla ilgili olarak bir çözüm üretiyor mu? İşte konuyla ilgili detaylar...

Kitap Başlıkları Roman İsminden Çok SEO Kelimesi Oldu!

Amazon’un dijital kitap mağazası Kindle'da son günlerde dikkat çeken bir değişim yaşanıyor. Kullanıcılar normal bir roman ismi yerine neredeyse bir arama motoru sonucunu andıran upuzun ve anahtar kelime dolu başlıklarla karşılaşmaya başladı.

“X hayranları için sürükleyici gerilim, karanlık aşk hikayesi sevenlere özel” gibi SEO kokan başlıklar o kadar çoğaldı ki pek çok kişi artık aradığı kitabı bulmakta zorlanıyor. Bu durum Amazon’un içerikleri daha görünür yapmak için başlık alanını agresif şekilde öne çıkardığı yorumlarına neden oldu.

Kindle kullanıcılarının paylaştığı örneklerde, yeni çıkan birçok kitabın başlığı tek bir isimden değil tür etiketi, hedef kitle açıklaması ve pazarlama cümlelerinden oluşuyor. Bir Reddit kullanıcısının “Keşke Amazon buna izin vermese” diyerek paylaştığı örnek kısa sürede yüzlerce yoruma ulaştı. Kullanıcılar başlıkların bu hâle gelmesinin okuma deneyimini değil yalnızca algoritmayı beslediğini düşünüyor.

İşin arka planıysa tamamen teknik. Bağımsız yazarlar Amazon’da keşfedilmenin en güçlü yolunun başlığa anahtar kelime eklemek olduğunu söylüyor. Büyük yayınevlerinin reklam gücü olmadığı için küçük yazarlar kitaplarının görünür olabilmesi adına başlık alanını adeta “mini bir SEO bölümü” gibi kullanmak zorunda kalıyor.

Konuyla ilgili olarak Amazon'un bir algoritma düzenlemesi veya işin SEO tarafı için özel bir bölüm eklemesi bekleniyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...