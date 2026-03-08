OpenAI frene bastı: ChatGPT’nin Kriz Çıkaracak Özelliği Ertelendi

OpenAI, ChatGPT için planlanan “yetişkin modu” özelliğinin bir kez daha ertelendiğini duyurdu. Şirket, daha önce Aralık ayında sunulması beklenen bu güncellemenin şimdilik rafkaldırıldığını, çünkü önceliğin başka geliştirmelere verildiğini açıkladı.

ChatGPT'nin Yetişkin Modu Nedir?

Konu ilk kez geçen yılın ekim ayında gündeme gelmişti. OpenAI CEO’su Sam Altman, ChatGPT’ye yetişkin içerikli diyaloglar kurabilen özel bir mod geleceğini söylemişti. Ancak bu özellikten bir daha haber alınamadı. Şubat ayının sonunda bu özelliğin test aşamasında olduğu ve yakında yayınlanacağına dair iddialar ortaya çıktı.

Neyse ki bu testler de başarısız olmuş olacak ki OpenAI bu özelliğin belirsiz bir tarihe ertelendiğini açıkladı. Geliştiriciler bunun yerine daha yüksek öncelikli projelere odakalaanacak. Şirket sözcüsü, konuyla ilgili açıklamasında “Yetişkinlere yetişkin gibi davranılması gerektiği ilkesine hala inanıyoruz. Ancak doğru deneyimi sunmak zaman alacak” ifadelerini kullandı.

Yetişkin modunun nasıl işleyeceğine dair ayrıntılar ise hala oldukça sınırlı. OpenAI, bu özelliğin yalnızca 18 yaşından büyük olduğu doğrulanmış kullanıcılara açılacağını söylüyor. Bildiğiniz üzere şu anda ChatGPT'nin bir yaş doğrulama özellği yok. Ancak şirket bunun da üzerinde çalışıyor. Sızıntılar ise OpenAI'ın sistemden verim almakta zorlandığı yönünde.

Editörün Yorumu

ChatGPT'nin yetişkin modu hakkında bildiklerimiz şimdilik bunlarla sınırlı. Ancak editörün yorumu bölümünde bu konu hakkında endişelerimi dile getirmek istiyorum. OpenAI, bundan 11 yıl önce Elon Musk ve Sam Atlman önderliğindeki bir grup girişimci tarafından kuruldu. Bu "kâr amacı gütmeyen" kuruluşun amacı ise Google'ın yapay zeka teknolojilerindeki tekelini kırmak ve yapay zekayı herkes için erişilebilir hale getirmekti.

Ancak OpenAI bugün bambaşka bir şeye dönüştü. Google'ın, Meta'nın ve daha pek çok farklı şirketin yerini almak isteyen yapay zeka devi bu süreçte insanları yozlaştırmaktan da çekinmiyor. Geçmişte psikolojik dengesi yerinde olmayan insanların yapay zeka ile ne kadar sağlıksız ilişkiler kurduğunun haberlerini sizlere bildirdik. Bu çarpık ilişkinin sonunda hayatına son vermeyi seçecek kadar ileri giden insanlar bile oldu.

Evet, OpenAI'ın üzerinde çalıştığı yetişkin modu pek çok insan için basit bir eğlence aracı olarak kalacak. Ancak azımsanmayacak kadar kullanıcı için de ikili insan ilişkilerinin yerini alacak. Bu insanlar yanlızlaşacak, toplumdan izole olacak ve bu süreçte belki de akıl sağlıkları etkilenecek. Elbette ki sizin ve benim bildiğim her şeyi OpenAI'ı yöneten ve bazıları gerçek anlamda dahi olan insanlar da biliyor.

Ne yazık ki para kazanmaya devam ettikleri sürece sonuçları düşünmüyor ya da umursamıyorlar. ChatGPT halihazırda bizi tembelleştirdi. İnsanlar bugünlerde o olmadan neredeyse ne yiyeceğine bile karar veremiyor. Ancak bu aracın arkasındaki açgözlü insanlara bu bile yetmiyor. Benim görüşüm yapay zeka ile olan etkileşiminizi sınırlandırmanız ve tarz özelliklerden kesinlikle uzak durmanız.