Google'ın Dev Ekranlı Telefonu Yolda! Tasarımı Ortaya Çıktı

Teknoloji devi Google’ın birkaç ay içinde tanıtması beklenen yeni Pixel 11 ailesi için geri sayım başladı. Tanıtıma halen birkaç ay olsa da cihazlarla ilgili iddialar gelmeye devam ediyor. Son olarak serinin en büyük ve en güçlü modeli olması beklenen Pixel 11 Pro XL hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Öyle ki sahip olacağı tasarımla ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıktı. İşte ayrıntılar...

Google Pixel 11 Pro XL Kılıfı Ortaya Çıktı

Google Pixel 11 Pro XL için üretildiği iddia edilen bir telefon kılıfı ortaya çıktı. Henüz resmi olarak tanıtılmamış olan bu modele ait kılıfın kesin ölçülere dayanması pek mümkün değil ancak daha önce ortaya çıkan sızıntılar ile örtüşüyor. Bu nedenle mobil cihazın tasarımı ile ilgili ön fikir veriyor.

Kılıfa göz attığımızda arka taraftaki kamera alanının selefine kıyasla daha geniş olduğunu görüyoruz. Ayrıca tasarımın şekil olarak oval değil de dikdörtgene benzdiği gözden kaçmıyor. Google'ın yapacağı söylenen bu küçük değişikliğin kullanıcılar tarafından nasıl karşılanacağını ise hep birlikte göreceğiz.

Google Pixel 11 Pro XL Özellikleri Neler Olacak?

Ekran: 6,8 inç LTPO OLED, 2992x1344 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, HDR10+ desteği

6,8 inç LTPO OLED, 2992x1344 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, HDR10+ desteği İşlemci: Google Tensor G6

Google Tensor G6 Ön Kamera: 50 MP

50 MP Arka Kameralar: 50 MP ana + 50 MP periskop telefoto (5x optik) + 50 MP ultra geniş açı

50 MP ana + 50 MP periskop telefoto (5x optik) + 50 MP ultra geniş açı RAM: 16 GB

16 GB Depolama Alanı: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Batarya: 5.400 mAh

5.400 mAh Şarj Hızı: 45W

Söylentilere göre Google Pixel 11 Pro XL, 6,8 inç büyüklüğünde LTPO OLED bir ekrana sahip olacak. 2992x1344 piksel çözünürlük sunacak bu panel, 120 Hz yenileme hızı ve HDR10+ desteği sağlayacak. Cihaz, Google Tensor G6 işlemciden güç alacak. Bu yonga setinin bir adet yüksek performans, altı adet performans ve bir adet enerji verimliliği çekirdeklerinden oluşması bekleniyor.

Ön tarafında 50 MP özçekim kamerası bulunacak akıllı telefonun arka tarafında ise aynı çözünürlükte üçlü kamera sistemi yer alacak. Bu kameralar sırasıyla ana, 5x optik yakınlaştırma yapabilen periskop telefoto ve ultra geniş açı kameralar olacak. Öte yandan 16 GB RAM ve 256 GB / 512 GB / 1 TB depolama seçenekleriyle gelmesi beklenen modelin batarya kapasitesi 5.400 mAh, şarj hızı ise 45 W olacak.

Google Pixel 11 Pro XL Ne Zaman Tanıtılacak?

Google Pixel 11 Pro XL tanıtım tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Fakat beklentiler, Ağustos 2026'yı işaret ediyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.