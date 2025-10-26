Bu Hoparlör Aynı Zamanda Bir Mini PC: 32 GB RAM'i Var!

Kompakt tasarımları ve güçlü donanımlarıyla gün geçtikçe popülerleşen Mini PC’ler, artık sadece yer tasarrufu sağlayan küçük sistemler olmaktan çıktı. Günümüzün cihazları, en yeni donanımları barındırmanın yanı sıra işlevsellik ve tasarım konusunda da sınırları zorluyor.

Kısa bir süre önce tanıtılan Chatreey EX1 isimli yeni Mini PC tam da bu durumu özetliyor. silindir şeklindeki kasasıyla adete bir kablosuz hoparlörü andıran bu cihaz içerisindeki güçlü donanımlarla bir performans canavarına dönüşüyor. Üstelik bu mini PC istenildiği zaman gerçekten de bir hoparlör olarak kullanılabiliyor. İşte detaylar!

Hem Hoparlör, Hem Mini PC: Chatreey EX1'in Özellikleri

Benzersiz tasarımıyla kullanıcılara hibrit bir kullanım deneyimi sunan Chatreey EX1 bünyesinde 10W gücünde stereo hoparlörlere yer veriyor. Yüksek kaliteli ses deneyimi için 24 bit DAC dönüştürücüsüne sahip olan cihaz ses sistemiyle bir subwoofer hoparlörden farksız şekilde çalışabiliyor.

Gelelim herkesi heyecanlandıran donanım özelliklerine. AMD’nin üst düzey mobil işlemcisi Ryzen 7 8745HS'den güç alan Mini PC, grafik birimi olarak yine AMD imzalı Radeon 780M'i kullanıyor. Dahası cihaz CPU ve GPU birimlerini 32 GB RAM ve 1 TB depolama alanı ile eşleştiriyor.

Kullanıcılar için geniş bir yükseltme imkanı da sunuluyor. Zira Mini PC'de iki adet SODIMM bellek yuvası ve iki adet M.2 2280 PCIe 4.0 SSD depolama yuvası mevcut. Bağlantı noktası olarak da oldukça cömert olan EX1, USB 4 portu, üç adet USB-A portu, bir USB 2.0 girişi, HDMI 2.1 ve DP 2.1 görüntü çıkışları ve standart bir ses jakına sahip.

Cihazın en önemli dezavantajı ise içerisinde dahili bir pil paketinin bulunmaması. Bu da cihazı herhangi bir güç kaynağı olmadan ne bir hoparlör ne de bir PC olarak kullanamayacağınız anlamına geliyor. Öte yandan Bluetooth 5 ve WiFi 6 gibi yenilikçi bağlantı teknolojini destekleyen bu modelin fiyatı 479 dolar ( yaklaşık 20.000 TL) olarak açıklandı.

Peki siz Chatreey EX1 isimli yeni cihaz hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.