KGM Musso EV Çarpışma Testinde Yakalandı: 2 Hava Yastığı Eksik Çıktı!

Eski adıyla Ssangyong olarak bilinen Güney Koreli otomobil üreticisi KGM büyük bir skandal ile karşı karşıya. Markanın elektrikli pick-up modeli Musso EV, Avustralya'da bağımsız bir güvenlik kuruluşu olan ANCAP tarafından yapılan testlerde tartışma yaratan bir durumun başrolünde yer alıyor.

KGM Musso EV Modelinde Kaç Adet Hava Yastığı Bulunuyor?

Bağımsız bir güvenlik kuruluşu olan Avustralya Yeni Araç Değerlendirme Programı (ANCAP) satın aldığı KGM Musso EV modelini resmi güvenlik testlerine tabi tuttu. Teste sokulan araçta hiç beklenmedik bir durumla karşılaşıldı. Yapılan testlerde aracın donanım listesinde yer alan ön koltuk orta hava yastığının açılmadığı fark edildi.

Bu konu üzerine eğilen uzmanlar, yapılan incelemede hava yastığının açılmamasının sebebinin elektronik bir arızadan kaynaklanmadığını, bahsi geçen hava yastığının araca hiç takılmamış olduğunu keşfettiler. İncelemeyi derinleştiren yetkililer ayrıca yine donanım listesinde kendisine yer bulan sürücü diz hava yastığının da bulunmadığını tespit ettiler.

Bu testler sonucunda 8 hava yastıklı olarak alanse edilen aracın Avustralya'da 6 hava yastıklı olarak satıldığı ortaya çıkmış oldu. Şirketin bu süreçte Avustralya'da 300'den fazla Musso EV modeli sattığı ifade ediliyor.

KGM Hava Yastığı Skandalına Ne Cevap Verdi?

Bu gelişmeler üzerine açıklama yapan KGM Avustralya sözcüsü yaşanan durumu 'kasıtsız bir idari hata' olarak nitelendirdi. Şirket, hatanın fark edilmesinin ardından araç broşürlerinin ve diğer tüm materyallerin 6 hava yastığı olarak düzeltileceğini ifade etti.

Elektrikli pick-up modellerinin Avustralya Tip Onayı'na uygun olduğunu vurgulayan KGM, mağdur olan 300'ü aşkın müşteri ile doğrudan iletişime geçeceklerini ifade etti. Şirket yanlış donanım bilgisi ile Musso EV sahibi olan müşterileri için bir telafi programı üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Tüm bunların yanı sıra Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu'nun (ACCC) KGM hakkında bir soruşturma açması bekleniyor. ACCC geçmişte benzer bir durumda Ford'a Mustang Mach 1 modelindeki eksik donanımlar nedeniyle para cezası kesmişti. Ford ayrıca durumu telafi etmek için müşterilerine 4,5 milyon dolar para harcamıştı.

Türkiye'de KGM Musso EV Satılıyor Mu?

KGM, ülkemizde özellikle Torres modeli ile biliniyor olsa da Güney Koreli üretici elektrikli pick-up modelini ülkemizde de sunuyor. Şirket tıpkı Avustralya'da ilk etapta belirtildiği gibi broşürlerde araçlarında 8 adet hava yastığı olduğunu ifade ediyor. Bu hava yastıkları arasında Avustralya'da olduğu gibi sürücü diz hava yastığı ve ön koltuk orta hava yastığının da olduğu belirtiliyor. Yeni modelin Türkiye'deki fiyatı ise 2 milyon 454 bin 874 TL.

Editörün Yorumu

Avustralya'da yaşanan bu hava yastığı skandalı ile KGM'ye olan güven biraz daha düşmüş durumda. Hava yastığı gibi araçlarda hayati bir önemi olan ekipman konusunda yanlış bilgilendirme yapmak hatanın ötesine geçiyor. Yapılan bu büyük yanlışın ardından markanın sunduğu diğer tüm donanımlar da sorgulanır hâle gelebilir.

Kaldı ki, Güney Koreli şirket geçtiğimiz dönemde Torres EVX modelinde ısı pompası olduğunu iddia etmiş ancak sonrasında araçlarda ısı pompası olmadığı ortaya çıkmıştı. Tüm bu gelişmeler ışığında KGM kafamdaki soru işaretlerini bir kat daha artırdı. Umarım ülkemizde satılan araçlarda belirtildiği gibi 8 hava yastığı vardır.