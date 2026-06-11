189 Bin TL İndirim! Chery'nin Güncel Fiyat Listesi Paylaşıldı
Chery'nin Haziran 2026 fiyat listesi açıklandı. Böylece Tiggo 8 ve Tiggo 7'nin güncel fiyatları belli oldu. İşte Chery'nin sıfır otomobil fiyatları!
⚡ Önemli Bilgiler
- Chery Tiggo 7'nin Prestige 4x2 1.6 TGDI 145hp 7DCT sürümü 2.270.000 TL yerine 2.135.000 TL'ye satılıyor. Yani 135 bin TL'lik indirim mevcut.
- Tiggo 7'nin Prestige 4x4 1.6 TGDI 145hp 7DCT sürümü 2.580.000 TL yerine 2.391.000 TL'ye satılıyor. Yani 189 bin TL tutarında bir indirim bulunuyor.
- Tiggo 8'in Prestige 1.6 TGDI 145hp 7DCT sürümü 2.658.000 TL yerine 2.536.000 TL'ye satılıyor. Yani 122 bin TL'lik indirim mevcut.
Chery'nin Haziran 2026 fiyat listesi paylaşıldı. Bu liste ile birlikte güncel sıfır araba fiyatları belli oldu. Türkiye'de şu anda Mevcut modeller arasında Tiggo 8 ve Tiggo 7 bulunuyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan bu otomobiller, birden fazla sürüm ile birlikte satılıyor. Fiyatlar, sürümden sürüme farklılık gösteriyor. Peki, Chery arabalar kaç TL'ye satılıyor?
Chery Tiggo 7'nin Haziran 2026'da Fiyatları Ne Kadar?
|Model Yılı
|Donanım
|Tavsiye Edilen Liste Fiyatı
|Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyat
|İndirim Miktarı
|2025
|Prestige 4x2 1.6 TGDI 145hp 7DCT
|2.270.000 TL
|2.135.000 TL
|135.000 TL
|2026
|Prestige 4x2 1.6 TGDI 145hp 7DCT
|2.370.000 TL
|2.235.000 TL
|135.000 TL
|2026
|Prestige 4x4 1.6 TGDI 145hp 7DCT
|2.580.000 TL
|2.391.000 TL
|189.000 TL
Chery Tiggo 7'nin Prestige 4x2 1.6 TGDI 145hp 7DCT, Prestige 4x2 1.6 TGDI 145hp 7DCT ve Prestige 4x4 1.6 TGDI 145hp 7DCT olmak üzere üç farklı sürümü bulunuyor. Prestige 4x2 1.6 TGDI 145hp 7DCT sürümü, kampanya kapsamında 2 milyon 270 bin TL yerine 2 milyon 135 bin TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Yani bu sürümde 135 bin TL'lik bir indirim mevcut.
Otomobilin Prestige 4x2 1.6 TGDI 145hp 7DCT sürümü 2 milyon 370 bin TL'den 2 milyon 235 bin TL'ye düştü. Bu versiyonda da 135 bin TL tutarında bir indirim bulunuyor. Tiggo 7'nin Prestige 4x4 1.6 TGDI 145hp 7DCT sürümü ise 2 milyon 580 bin TL yerine 2 milyon 2391 bin TL'ye satılıyor. Yani bu sürümde 189 bin TL'lik bir indirim yer alıyor.
Chery Tiggo 8'in Haziran 2026'da Fiyatları Ne Kadar?
|Model Yılı
|Donanım
|Tavsiye Edilen Liste Fiyatı
|Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyat
|İndirim Miktarı
|2025
|Prestige 1.6 TGDI 145hp 7DCT
|2.658.000 TL
|2.536.000 TL
|122.000 TL
|2026
|Prestige 1.6 TGDI 145hp 7DCT
|2.800.000 TL
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Chery Tiggo 8'in Prestige 1.6 TGDI 145hp 7DCT ve Prestige 1.6 TGDI 145hp 7DCT olmak üzere iki farklı sürümü bulunuyor. Otomobilin Prestige 1.6 TGDI 145hp 7DCT sürümü, kampanya kapsamında 2 milyon 658 bin TL yerien 2 milyon 536 bin TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Yani 122 TL'lik bir indirim mevcut. Prestige 1.6 TGDI 145hp 7DCT sürümü ise 2 milyon 800 bin TL'ye satılıyor. Bu versiyonda bir kampanya bulunmuyor.
Chery Tiggo 8'in Özellikleri Neler?
- Dijital Gösterge Paneli: 10,25 inç
- Multimedya Ekranı: 15,6 inç boyut ve 1440 x 2560 piksel çözünürlük
- Maksimum Güç: 145 HP
- Maksimum Tork: 275 Nm
- Hızlanma (0-100 km/sa): 10,8 saniye
- Hava Yastığı: 9 adet
- Bagaj Hacmi: 889 L
- Kör Nokta Uyarı Sistemi: Destekliyor.
- Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi: Destekliyor.
- Akıllı Uzun Far Asistanı: Destekliyor.
- Kapı Açma Uyarı Sistemi: Destekliyor.
Chery Tiggo 8'de 10,25 inç büyüklüğünde dijital gösterge paneli ve 15,6 inç büyüklüğünde multimedya ekranı bulunuyor. Multimedya ekranının 1440 x 2560 piksel çözünürlük sunduğunu belirtelim. 145 HP maksimum güce sahip olan otomobil, 0'dan 100 kilometreye 10,8 saniyede ulaşabiliyor.
Çok şık bir tasarıma sahip olan otomobil, 275 Nm tork üretebiliyor. Motorun dönme gücünü yani çekiş kuvvetini ifade eden bu tork, özellikle arabanın ilk hareketinde, yokuş yukarı tırmanırken veya araç içinde yolcular varken hissediliyor. Arabada ayrıca kör nokta uyarı sistemi ve kapı açma uyarı sistemi dahil olmak üzere pek çok özellik de bulunuyor.
Chery Tiggo 7'nin Özellikleri Neler?
- Multimedya ve Dijital Gösterge Ekranı: 24,6 inç
- Maksimum Güç: 145 HP
- Maksimum Tork: 275 Nm
- Hızlanma (0-100 km/sa): 10,8 saniye
- Hava Yastığı: 7 adet
- Bagaj Hacmi: 484 L
- Kör Nokta Uyarı Sistemi: Destekliyor.
- Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi: Destekliyor.
- Akıllı Uzun Far Asistanı: Destekliyor.
- Kapı Açma Uyarı Sistemi: Destekliyor.
Chery Tiggo 7'de multimedya ve dijital gösterge ekranı 24,6 inç büyüklüğünde. 145 HP maksimum güce sahip olan otomobil, 275 Nm tork üretebiliyor. Kör nokta uyarı sistemi ve arka çapraz trafik uyarı sistemi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan otomobil, 0'dan 100 kilometreye 10,8 saniyede ulaşabiliyor. Arabada ayrıca 7 adet hava yastığı mevcut.
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Editörün Yorumu
Chery'nin Haziran 2026 fiyat listesindeki modellerin biraz yüksek fiyata sahip olduğunu düşünüyorum. Listede en düşük fiyatlı otomobil, 2.135.000 TL'den başlıyor. Bu arada Haziran ayına özel indirimlerin olduğunu söyleyebilirim. Örneğin Prestige 4x4 1.6 TGDI 145hp 7DCT sürümünde 189 bin TL tutarında bir indirim mevcut. Bu sürüm 2.580.000 TL TL yerine 2.391.000 TL'ye satılıyor.