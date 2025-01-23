Chery'den Suda Yüzebilen ve Tank Dönüşü Yapabilen Yeni Otomobil (Video)

Çin'in en büyük otomobil üreticilerinden Chery, tıpkı anavatanındaki birçok firma gibi bünyesi altında faaliyet gösterecek çeşitli markalar geliştirerek daha da büyümeyi amaçlıyor. Şirket son olarak bu amaç doğrultusunda kısa bir süre önce Jetour isimli yeni bir lüks otomobil üreticisini hata geçirdi.

Yeni marka, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen büyük bir lansmanda tanıtıldı. Lansmanda şirketin ilk otomobilleri de boy gösterirken, bu otomobiller arasından G900 isimli bir model, suyun altında yüzebilmesi ve bununla birlikte gerektiği anlarda tank dönüşü yapabilmesi ile teknoloji dünyasında yankı uyandırdı.

Yeni Jetour G900, Suda Saatte 8 Kilometre Hızla Yüzebiliyor

Jetour firmasının tanıtımı adına geliştirilen markanın ilk lüks aracı, bir SUV'dan istenilecek tüm özelliklere sahip. "body-on-frame" gövde yapısına ve 5.1 metre uzunluğuyla epey heybetli bir görünüme kavuşan G900, iç mekan açısından da eşine az rastalayabileceğimiz bir genişlik sunuyor. 2+2+2 koltuk sistemiyle tasarlanan iç mekanda 12 inç boyutunda bir bilgi eğlence paneli başta olmak üzere sürüş deneyimini artıran birçok teknolojik özellik mevcut.

Otomobilin performansına değinecek olursak, lüks araç bünyesinde bulundurduğu içten yanmalı ve elektrikli motorlarıyla toplamda 1572 beygirlik güce ulaşabiliyor. Motor sisteminin elektrik ile çalışan bölümleri iki adet 800V'lik bataryadan beslenirken, bu pillerin yalnızca 10 dakika gibi bir sürede tam sarj olabileceği belirtiliyor. Bu özelliklerin yanı sıra otomobilin sahip olduğu bir havalı süspansyion, G900'ü bir otomobilden daha fazlası haline getiriyor.

Lüks araç, sahip olduğu havalı süspansiyon sayesinde 150 - 350 mm arasında yerden yükseğe çıkabiliyor. Bu sayede otomobil, belirli derinliklerde 8.5 km/sa hızda 40 dakika kadar suda yüzebiliyor. G900, bu özelliğini havalı süspansiyonunun yanı sıra süper güçlü motoru ve IPX8 sertifikası alabilen dayanıklılığına da borçlu. Suda hareket etme özelliğinin yanı sıra aracın akıllı tekerlek sistemi sayesinde tank dönüşü de yapabildiğini belirtelim.

Chery, Jetour imzası taşıyan yeni lüks otomobilinin fiyatını henüz açıklamadı. Zira araç henüz konsept aşamasında. Bu da otomobilin seri üretimi için daha önümüzde uzun bir yolun olduğunu anlamına geliyor.

İşte Jetour G900'ün suda yüzdüğü görüntüler:

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