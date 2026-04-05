Chery Tiggo 7'de 200 Bin TL İndirim! Nisan Kampanyaları Açıklandı!

Chery Türkiye Nisan ayına özel kampanyalı fiyat listesini paylaştı. Markanın popüler SUV modelleri Tiggo 7 ve Tiggo 8 için hem fiyat indirimi hem de finansman desteği sunuluyor. Kampanyada en dikkat çeken detay ise Tiggo 7 4x4 versiyonunda yapılan yaklaşık 200 bin TL’lik indirim oldu. Peki Chery Tiggo 7 ve Tiggo 8 kampanya fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

Chery Tiggo 7 Nisan Ayı Kampanyalı Fiyatları Ne Kadar?

Tiggo 7 Prestige 4x2 2025: 2.270.000 TL / Kampanyalı Fiyat: 2.135.000 TL

2.270.000 TL / Kampanyalı Fiyat: 2.135.000 TL Tiggo 7 Prestige 4x2 2026: 2.310.000 TL / Kampanyalı Fiyat: 2.175.000 TL

2.310.000 TL / Kampanyalı Fiyat: 2.175.000 TL Tiggo 7 Prestige 4x4 2026: 2.605.000 TL / Kampanyalı Fiyat: 2.391.000 TL

Tiggo 7 ailesinde en büyük fiyat avantajı 4x4 versiyonda sunuluyor. 2 milyon 605 bin TL liste fiyatına sahip model kampanya ile 2 milyon 391 bin TL seviyesine geriledi. Bu da yaklaşık 200 bin TL’lik indirim anlamına geliyor. 4x2 versiyonlarda ise 135 bin TL seviyesinde fiyat avantajı dikkat çekiyor. İsteyen kullanıcılar stoklarda kalan 2025 model yılı versiyonları da tercih edebilir. Zira 2026 yerine 2025 model tercih ederek fiyat avantajı sağlamanız mümkün.

Chery Tiggo 8 Nisan Ayı Kampanyalı Fiyatları Ne Kadar?

Tiggo 8 Prestige 2025: 2.658.000 TL / Kampanyalı Fiyat: 2.585.000 TL

2.658.000 TL / Kampanyalı Fiyat: 2.585.000 TL Tiggo 8 Prestige 2026: 2.740.000 TL / Kampanyalı Fiyat: 2.665.000 TL

Tiggo 8 modelinde daha sınırlı bir kampanya uygulanıyor. 7 koltuklu SUV segmentinde yer alan modelde yaklaşık 70-75 bin TL seviyesinde fiyat avantajı sunuluyor. Geniş iç hacmi ve yüksek donanım seviyesiyle model büyük aileleri hedeflemeye devam ediyor. Tiggo 8 modelinde de isteyen kullanıcılar stoklarda kalan 2025 model yılı versiyonları tercih edebilir. Zira 2026 yerine 2025 model tercih ederek Tiggo 8 modelinde de fiyat avantajı sağlamanız mümkün.

Chery Nisan Ayına Özel Kredi Kampanyaları Ne Kadar?

Chery Türkiye, fiyat indiriminin yanı sıra finansman desteği de sunuyor. Kampanya kapsamında belirli tutara kadar kredi ve esnek ödeme seçenekleri sunuluyor. Bayi bazlı değişmekle birlikte:

300.000 TL’ye kadar kredi desteği

12 ay vade seçeneği

Esnek ödeme planı

Tüzel müşterilere özel finansman seçenekleri

gibi avantajlar nisan ayına özel kredi finansman kampanyaları kapsamında sunuluyor. Ayrıca bunlara ek olarak direkt yetkili satıcılar üzerinden de elde edilebilecek avantajlı kredi seçeneklerinin de yer aldığı bildiriliyor. Detaylı bilgi için Chery resmi internet sitesindeki iletişim formunu doldurabilir veya direkt olarak yetkili satıcılar üzerinden bilgi alabilirsiniz.

Editörün Yorumu

Chery’nin Nisan kampanyasında en dikkat çekici hamle Tiggo 7 4x4 versiyonunda yapılan yaklaşık 200 bin TL’lik indirim oldu. Bu fiyat güncellemesi modelin erişilebilirliğini artırırken özellikle dört çeker SUV arayan kullanıcılar için önemli bir alternatif oluşturuyor. Tiggo 8 tarafında daha sınırlı bir indirim yer alsa da kredi desteğiyle birlikte kampanya dikkat çekici hale geliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.