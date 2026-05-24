Cupra, Elektrikli SUV Modeli Tindaya İle Premium Markalara Meydan Okuyor!

Elektrikli SUV model sayısı her geçen gün artarken bir haber de İspanya'dan geldi. Seat'ın motor sporları departmanından doğan ve 2018 yılında Volkswagen bünyesinde bağımsızlığını ilan eden Cupra, elektrikli SUV modelini duyurdu. Tindaya ile elektrikli SUV pazarına dahil olmaya hazırlanan marka, yeni modeli ile çok daha sportif sürüş vadediyor.

Cupra Tindaya Ne Zaman Yollara Çıkacak?

İlk olarak IAA Mobility 2025 etkinliğinde tanıtılan Tindaya Concept, sahip olduğu köşeli çizgileri ve gelecekten gelen tasarımı ile herkesi kendisine hayran bırakmıştı. İlk etapta konsept versiyonu sadece yeni teknoloji ve tasarım felsefesinin bir vitrini olarak nitelendiren Cupra, yeni model hakkında fikrini değiştirmiş gibi görünüyor.

Tindaya konsepti için "Harika görünüyor, neden Tindaya'yı üretmeyelim ki?" diye konuşan Seat-Cupra CEO'su Markus Haupt, elektrikli SUV modelin birkaç yıl içinde yollarda olacağının sözünü verdi. Tasarımcı ve mühendislerin önümüzdeki yıllarda piyasaya sürülecek olan üretim versiyonu üzerinde çalıştığını belirten yönetici, tam bir tarih vermekten ise kaçındı.

Cupra Tindaya, Konsept Modele Ne Kadar Benzeyecek?

Cupra Tindaya konsepti geçtiğimiz yıl Münih'te kendini gösterdiğinde tasarımı ile oldukça dikkat çekmişti. Keskin hatları, büyük jantları, agresif tasarımı ve fütüristik iç mekanı ile bu dünyadan değilmiş gibi görünen konsept model, muhtemelen üretim versiyonunda bu kadar sıradışı görünmeyecek.

Geniş ön ızgara ve oldukça büyük hava girişleri, şişkin çamurlukları, çıkıntılı stop lambası ve devasa difüzör gibi detaylar üretim modeline geçerken büyük ölçüde törpülenecektir. Ancak motor sporları temelli bir marka olan Cupra'nın tasarımcılarını biraz da olsa özgür bırakacağını tahmin ediyoruz. O yüzden Tindaya konsepti kadar olmasa da oldukça sportif bir SUV ile karşı karşıya olduğumuzu söylemek yanlış olmaz.

Tindaya Hangi Motor Seçeneklerine Sahip Olacak?

Cupra CEO'su bu soruya net bir cevap vermekten kaçınırken, Volkswagen Grubu çatısı altında oldukları için bu konuda genişbir yelpazelerinin olduğunu belirtti. Yeni Tindaya için Volkswagen ID.7 platformu oldukça uygun olabilir. 345 ile 685 kilometre arasında menzillerle sunulan aracın 340 beygirlik versiyonu bulunuyor.

Volkswagen'in de desteğini düşündüğümüzde, 340 beygirlik bir Tindaya modeli her iki aks üzerine yerleştirilen elektrik motorları ile dört çekiş sistemi ile kulağa oldukça güzel geliyor. Cupra tabi daha güçlü bir motor da tercih edebilir. Ayrıca içten yanmalı bir motorun menzil artırıcı olarak kullanıldığı 496 beygirlik hibrit bir versiyon da ihtimaller dahilinde bulunuyor.

Cupra Tindaya'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Henüz geliştirme aşamasında olan bir otomobil için fiyat tahmin etmek oldukça güç. Ancak Cupra markasının güncel fiyat politikası da göz önünde bulundurulduğunda yeni elektrikli SUV modelin 70 bin Euro gibi bir fiyat etiketine sahip olacağını söyleyebiliriz. 160 kW üzerinde bir güce sahip elektrik motoru ile sunulduğunu düşünürsek, ülkemizde sunulduğu takdirde Tindaya modeli yüzde 75'lik ÖTV ve yüzde 20 KDV eklenmesinin ardından Türkiye'de 7 milyon 770 bin TL gibi bir fiyat etiketine sahip olabilir.

Cupra Tindaya, Türkiye'de Satışa Çıkacak mı?

Cupra, Doğuş Otomotiv çatısı altında uzun süredir Türkiye pazarında faaliyet gösteriyor ve Formentor, Leon, Born gibi modellerin ardından elektrikli SUV Tavascan ile de ülkemizde yerini almış durumda.

Bu güçlü altyapı, Tindaya'nın Türkiye'ye gelme ihtimalini oldukça yükseltiyor. Volkswagen Grubu'nun yaygın servis ağı sayesinde satış sonrası destek konusunda da herhangi bir endişe bulunmuyor. Ancak kesin bir tarih vermek için henüz erken.

Cupra CEO'sunun küresel üretim takvimini bile netleştirmediği düşünüldüğünde, modelin Avrupa lansmanından birkaç ay sonra ülkemize ulaşmasını beklemek daha gerçekçi olacaktır. Genel eğilimlere bakıldığında Tindaya'nın 2027 sonu ya da 2028 başı itibarıyla Türkiye showroom'larında yerini alması güçlü bir ihtimal olarak öne çıkıyor.

Tindaya Hangi Modellerin Direkt Rakibi Olacak?

D segmentinde premium sınıfta yarışacak olan Cupra Tindaya rekabetin bol olacağı bir pazarın içerisine giriyor. Yeni elektrikli modellerin rakipleri arasında BMW iX3, Mercedes-Benz GLC EV ve Volvo EX60 gibi modeller yer alıyor. Ayrıca şu anda elektrikli SUV piyasasında oldukça güçlü olan Tesla Model Y, Hyundai IONIQ 5 ve KIA EV6 da yine Tindaya'yı bekleyen rakipler arasında.

Editörün Yorumu

Elektrikli otomobil sayısı ülkemizde her geçen gün artıyor. Özellikle ÖTV avantajının da etkisi ile birçok elektrikli otomobil ülkemizde içten yanmalı modellere göre daha uygun fiyat etiketlerine sahip. Ancak Cupra Tindaya muhtemelen sahip olacağı yüksek beygir gücü nedeniyle maalesef yüzde 75'lik ÖTV dilimine girecek. Bu yüzden diğer premium rakiplerine karşı işinin zor olduğunu düşünüyorum.

Dünya geneline baktığımızda ise farklı ve sportif bir SUV model arayanlar için Cupra Tindaya özellikle tasarımı ile birçok müşteriyi kendisine çekecektir. Yüksek bir menzil ve hızlı şarj özellikleriyle de donatılması durumunda Tindaya, hem kullanışlılığı hem de sportifliği bir arada sunabilir. Volkswagen Grubu'nun önümüzdeki dönemde geliştireceği teknolojiler de Tindaya'nın başarında anahtar rol oynayacak.