Steam'e Haziran Ayında 5 Efsane Oyun Geliyor! Korku, Futbol ve Dahası

Steam, dünyanın en büyük dijital oyun platformlarından biri ve bu sebepten ötürü hedef kitlesi PC oyuncuları olan tüm geliştiriciler tarafından tercih ediliyor. Her ay olduğu gibi Haziran 2026'da da bu platform üzerinden çok sayıda oyun yayınlanacak. Görünüşe bakılacak olursa bunların arasında oldukça iddialı yapımlar da yer alacak.

Haziran 2026'da Hangi Oyunlar Steam'de Yayınlanacak?

BrokenLore Follow: 1 Haziran 2026

1 Haziran 2026 Medic Pacific War: 4 Haz 2026

4 Haz 2026 Goals: 4 Haziran 2026

4 Haziran 2026 Road to Empress 2: 9 Haziran 2026

9 Haziran 2026 The Adventures of Elliot: The Millennium Tales: 18 Haziran 2026

Steam, gelecek ay yani Haziran 2026'da oyuncularla çok sevilecek beş oyunu buluşturacak. Bunlardan ilki olan BrokenLore Follow, 1 Haziran 2026'da erişime açılacak. Takvimler 4 Haziran'ı gösterdiğinde Medic Pacific war ve Goals olmak üzere iki oyun daha yayınlanacak. 9 Haziran'da Road to Empress 2, 18 Haziran'da ise The Adventures of Elliot: The Millennium Tales çıkışını gerçekleştirecek.

Road to Empress 2 Nasıl Bir Oyun Olacak?

Geliştirici: New One Studio

Yayıncı: New One Studio, Ariel

Road to Empress 2, sarayda geçen interaktif bir hikâye oyunu olacak. Tapınakta yaşayan sıradan bir genç kadını merkezine alacak olan bu yapımda zamanla saraydaki entrikalara şahitlik edeceksiniz. Hikâye boyunca ittifaklar kurulacak, çeşitli düşmanlar ortaya çıkacak. Sizin verdiğiniz kararlar ise olayların gidişatını doğrudan etkileyecek.

Medic: Pacific War Nasıl Bir Oyun Olacak?

Geliştirici: Hypnotic Ants

Yayıncı: Hypnotic Ants

Hayatta kalma oyunları arasında katılmaya hazırlanan Medic: Pacific War, II. Dünya Savaşı sırasında geçecek. Birçok savaş oyununun aksine bir askeri değil, cephede görev üstlenen bir sağlık görevlisini yöneteceksiniz. Büyük saldırı ile başlayacak olan yapımda savaşın ortasında yaralı askerleri kurtarmaya çalışacaksınız. Askerleri tedavi etmek ve onları güvenli bölgeye taşımakla görevlendirileceğiniz oyunda hızlı kararlar almak büyük önem taşıyacak.

BrokenLore: Follow Nasıl Bir Oyun Olacak?

Geliştirici: Serafini Productions

Yayıncı: Serafini Productions ve Soft Source

Korku oyunları arasında yer alacak olan BrokenLore: Follow, sosyal medyanın insanlar üzerindeki psikolojik etkilerine yoğunlaşacak. Oyunu Anne isimli genç bir kadının bakış açısıyla oynayacaksınız. Onun travmaları, uğradığı zorbalıklar ve kendi içinde giderek büyüyen korkularla mücadele ederken nasıl bir karanlık dünyanın içine sürüklendiğini göreceksiniz.

Goals Nasıl Bir Oyun Olacak?

Geliştirici: Goals

Yayıncı: Goals

Futbol oyunları arasında yerini alacak olan Goals, hızlı maçlara odaklanacak. Çevrim içi olarak oynanabilecek olan yapımda kendi takımınızı kurup dünyanın dört bir yanındaki insanlarla maç yapabileceksiniz. En iyi tarafı, tamamen ücretsiz olacak. Oyunda refleksler ön planda olacak. Bununla birlikte futbolcuların kendine özgü yetenekleri olacak.

The Adventures of Elliot Nasıl Bir Oyun Olacak?

Geliştirici: Square Enix ve Claytechworks

Yayıncı: Square Enix

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, fantastik bir dünyada geçen rol yapma oyunu olarak piyasaya sürülecek. Elliot isimli bir karakteri kontrol edeceksiniz. Onun yanında ise Faie isimli bir peri bulunacak. İkili, laneti kırmak ve dünyayı tehdit eden büyük tehlikeyi ortadan kaldırmak için zamanda yolculuk yapacak. Oyunda ilerlerken farklı çağlara gidecek, her dönemde farklı sorunlarla karşılaşacaksınız.

Editörün Yorumu

Haziran ayının oyuncular açısından oldukça hareketli geçeceğini düşünüyorum. Futbol sevenler oynaması ücretsiz Goals ile kariyer yapmaktan ve diğer oyunculara meydan okumaktan büyük keyif alacaktır. Hayatta kalma türüne ilgisi olanlar ise Medic: Pacific War'u oynadığına memnun olacaktır. Listedeki diğer yapımlar da aynı türdeki diğer birçok popüler oyun gibi oyuncuların beklentisini karşılayacaktır.