Türkiye'de Olsa Yok Satar: Uygun Fiyatlı Chery QQ3 EV Tanıtıldı!

Uygun fiyatlı elektrikli otomobil segmentinde dikkat çeken yeni bir model tanıtıldı. Chery düşük fiyatı ve kompakt yapısıyla öne çıkan QQ3 EV modelini Çin pazarında resmen satışa sundu. Model kısa sürede aldığı sipariş sayısıyla da dikkat çekti. Peki Chery QQ3 EV neler sunuyor? İşte teknik özellikleri, fiyatı ve "Türkiye gelir mi?" sorusunun cevabı...

Chery QQ3 EV Teknik Özellikleri Neler?

Motor: Arkadan itişli elektrik motoru

Güç: 58 kW / 90 kW

Tork: 90 Nm / 115 Nm

Batarya: 29.48 kWh / 41.28 kWh

Menzil: 310 km / 420 km (CLTC)

Şarj: Yüzde 30-80 hızlı şarj süresi: 16.5 dakika

Çekiş: Arkadan itiş (RWD)

Uzunluk: 4195 mm

Aks mesafesi: 2700 mm

Bagaj: 375 L - 1450 L

Ön bagaj: 70 L

Chery QQ3 EV şehir içi kullanım odaklı kompakt bir elektrikli otomobil olarak konumlandırılıyor. Modelde arkadan itişli elektrik motoru tercih edilirken iki farklı ünite seçeneği sunuluyor. Giriş seviyesinde 58 kW güç sunan ünite bulunurken aracın üst versiyonda bu değer 90 kW seviyesine çıkıyor.

Bu yapı özellikle şehir içi kullanımda yeterli performans sunmayı hedefliyor. Batarya tarafında ise iki farklı seçenek yer alıyor. 29.48 kWh batarya ile 310 km menzil sunulurken, 41.28 kWh batarya seçeneğinde menzil 420 km’ye kadar çıkıyor. Ayrıca hızlı şarj desteği sayesinde batarya kısa sürede doldurulabiliyor ve V2L özelliği (elektrikli araçtaki elektrik enerjisini özel bir adaptör yardımı ile farklı cihazlara aktarma) ile dış cihazlara enerji aktarımı da yapılabiliyor.

Chery QQ3 EV Fiyatı Ne Kadar?

Chery QQ3 EV dört farklı versiyon ile Çin pazarında satışa sunuldu. Modelin başlangıç fiyatı 58 bin 900 yuan (379.159,92 TL) olarak açıklandı. Bu rakam yaklaşık 8 bin 200 dolar seviyesine denk geliyor. En üst donanım seviyesinde ise fiyat 78 bin 900 yuan (507.906,92 TL) yani yaklaşık 11 bin dolar seviyesine kadar çıkıyor. Modelin tanıtımının ardından kısa sürede 56 bin 879 adet sipariş aldığı açıklandı. Bu Çin pazarındaki yüzlerce model arasından güçlü bir şekilde sıyrıldığını bizlere gösteriyor.

Chery QQ3 EV Türkiye'de Satılabilir Mi?

Chery’nin Türkiye pazarındaki büyüme planları göz önüne alındığında QQ3 EV gibi uygun fiyatlı bir modelin pazara gelme ihtimali oldukça yüksek. Özellikle şehir içi kullanım odaklı küçük elektrikli otomobillere olan ilgi bu ihtimali artırıyor. Ancak bu model Türkiye’ye gelirse fiyat avantajının aynı seviyede kalması zor görünüyor. Zira vergiler ve ek maliyetler nedeniyle fiyatın ciddi şekilde artması beklenebilir. Buna rağmen uygun fiyatlı elektrikli otomobil arayan kullanıcılar için dikkat çekici bir alternatif olabilir.

Editörün Yorumu

Chery QQ3 EV kağıt üzerindeki teknik özellikleri ile oldukça dikkat çekici bir model olarak öne çıkıyor. Keza 8 bin 200 dolarlık başlangıç fiyatı da elektrikli otomobil pazarında ciddi bir rekabet yaratabilir. Kompakt boyutlar ve yeterli menzil birleşince şehir içi kullanım için mantıklı bir seçenek ortaya çıkıyor. Ancak modelin Türkiye pazarında yer alması oldukça zor görünüyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...