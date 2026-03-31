Freelander, Chery Ortaklığında Geri Dönüyor! İşte İlk Modeller!

Otomotiv dünyasında dikkat çeken yeni bir marka doğdu. JLR ve Chery ortaklığıyla yeniden şekillendirilen Freelander tamamen elektrikli odaklı yeni bir SUV modeliyle sahneye çıktı. İlk model hem arazi kabiliyeti hem de modern elektrikli altyapısıyla global pazarı hedefliyor. Üstelik markanın yalnızca tek modelle kalmayacağı da şimdiden doğrulandı. Peki Çinli ortaklarıyla yeni Freelander markası kullanıcılara neler sunuyor? İşte detaylar...

Yeni Freelander İlk Elektrikli Off-Road SUV Modelini Tanıttı!

Yeni Freelander markasının ilk modeli orta boy bir SUV olarak tanıtıldı. Araç 800V elektrik mimarisi üzerine geliştirildi ve bu altyapı sayesinde farklı güç seçeneklerini destekleyebiliyor. Modelin tamamen elektrikli versiyonunun yanında menzil uzatıcı teknolojiye sahip ünite (REx) ve plug-in hibrit seçenekleriyle sunulacağı açıklandı. Araç tasarım açısından güçlü ve köşeli hatlara sahip bir off-road karakteri benimsiyor.

Freelander 97 konseptiyle ipuçları verilen modelin üretim versiyonunun bu tasarıma oldukça yakın olacağı belirtiliyor. Özellikle kalın C sütunu, düz hatlı gövde yapısı ve yüksek yerden yükseklik gibi detaylar modelin arazi odaklı karakterini ortaya koyuyor. İç mekanda ise minimal ama güçlü çizgiler dikkat çekiyor.

Araç içierisinde geniş yaşam alanı ve katlanabilir koltuk yapısı özellikle aile kullanımı hedeflendiğini bizlere gösteriyor. Çin pazarı için tanıtılan konseptte arka bölümde wraparound koltuk tasarımı (yuvarlatılmış-yumuşak tasarım) yer alsa da üretim modelinde daha geleneksel koltuk düzeninin tercih edilmesi bekleniyor.

Freelander Markası Hangi Ülkelerde Satılacak?

Freelander markasının yalnızca Çin pazarıyla sınırlı kalmayacağı da doğrulandı. Yapılan açıklamaya göre model Çin lansmanının ardından Avrupa başta olmak üzere global pazarlara sunulacak. Türkiye pazarında da yer alması kuvvetle muhtemel. Araçların Euro NCAP (meşhur kaza testlerini gerçekleştiren Avrupa'lı bağımsız araştırma laboratuvarı) güvenlik standartlarına uygun şekilde geliştirildiği de özellikle vurgulandı.

Markanın büyüme planı da oldukça iddialı görünüyor. Zira Freelander önümüzdeki beş yıl boyunca her altı ayda bir yeni model tanıtmayı planlıyor. Bu modellerin tamamı elektrikli, menzil uzatıcı veya plug-in hibrit seçenekleriyle sunulacak. Böylece marka kısa sürede geniş bir ürün gamına ulaşmayı hedefliyor.

Editörün Yorumu

Freelander isminin geri dönmesi oldukça dikkat çekici. Buna bir de Türkiye pazarıyla birlikte Avrupa pazarında da hızlı bir yükseliş yaşayan Chery markasının ortaklığı ile geri dönüşü eklediğinizde ortaya bambaşka bir konsept çıkıyor aslında. Ayrıca özellikle elektrikli altyapı ve arazi odaklı SUV birleşimi son dönemde otomobil pazarında hızla popüler hale geliyor. Bu da markanın başarısında önemli bir rol oynayabilir.

