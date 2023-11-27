Chery Tiggo 8 Pro'nun 'Aşırı Soğuk' Testlerindeki Performansı: Buzların Efendisi!

Chery, Tiggo 8 Pro modelinin aşırı soğuk hava koşullarında performansını test etmek üzere kapsamlı bir dizi test gerçekleştirdi. Bu testler, aracın dayanıklılığını, sürüş kabiliyetini, mekanik sistemlerini ve elektronik bileşenlerini donma koşullarında değerlendirmeyi amaçlıyordu.

Tiggo 8 Pro'nun Dayanıklılığı

Mühendisler, aracın soğuk hava koşullarındaki performansını ölçmek ve güvenilirliğini sağlamak için detaylı simülasyonlar ve saha testleri yaptılar. Tiggo 8 Pro'nun motor performansı, soğuk havalardaki sürüş kabiliyeti ve donma durumlarına karşı direnci özel olarak incelendi.

Motor performansı, düşük sıcaklıklarda bile beklenenin üzerinde bir stabilite ve güç göstererek dikkat çekti. Ayrıca, lastiklerin tutunma kapasitesi ve şanzımanın donma durumlarındaki dayanıklılığı detaylı bir şekilde test edildi.

Aracın iç mekanındaki ısıtma sistemleri de özel olarak değerlendirildi. Donma durumlarında bile iç kabinde konforlu bir sıcaklık sağlama yeteneği ve sistemlerin güvenilirliği ayrıntılı bir şekilde incelendi.

Tiggo 8 Pro, aşırı soğuk koşullarda uzun süreli testlere tabi tutuldu ve bu testlerde stabil ve güvenilir bir performans sergiledi. Elektronik sistemlerin ve mekanik bileşenlerin donma koşullarında etkili bir şekilde işlev görmesi, aracın soğuk iklimlerde güvenilir bir sürüş deneyimi sunabileceğini gösterdi.

Bu detaylı testler sonucunda elde edilen veriler, Chery Tiggo 8 Pro'nun geniş bir iklim aralığında güçlü ve güvenilir bir performans sergileyebileceğini gösteriyor. Aracın "aşırı soğuk" testlerindeki başarısı, potansiyel kullanıcılar ve endüstri uzmanları arasında olumlu bir şekilde karşılandı ve aracın güvenilirliği konusunda önemli bir referans oluşturdu.

TİGGO 8 PRO Teknik Özelliklerine hep birlikte bakalım :

•Acteco 1.6 tgdı turboşarj

•197 hp 290 tork

•Euro VI

•7 DCT İleri

•Yakıt Tüketimİ 0/100 6.8 L

•Boş Ağırlık 1587 KG(7 kişilik)

•Bagaj 889-1930 L (5 kişilik) 193-1930 L (7 kişilik)

•Uzunluk : 4722

•Genişlik :1860

•Yükseklik :1745

•Dingil Mesafe :2710