Yeni Xbox, PlayStation'a Fark Attıracak Avantajdan Yoksun Olabilir

Microsoft'un Project Helix kod adlı yeni Xbox konsolu ile ilgili şimdiye kadar pek çok iddia ortaya atıldı. Bu konsolun aynı zamanda PC oyuncularının da beklentilerini karşılayan bir cihaz olarak tasarlanacağı iddia edilmişti. Xbox cephesinden gelen resmî açıklamalar da söylentileri destekler nitelikteydi.

Steam ve Epic Games'in da yeni Xbox konsolunda yer almasına yüksek bir ihtimal olarak bakılıyordu. Şubat ayında Xbox'ın başına geçen Asha Sharma'nın yeni verdiği röportaja bakılacak olursa Microsoft'un yeni nesil oyun konsolu beklendiği gibi PC oyuncularına tam olarak beklendiği şekilde destek sunan cihaz olmayabilir.

Yeni Xbox, Epic Games ve Steam'i Desteklemeyecek mi?

Microsoft'tan gelen ilk sinyaller, yeni nesil Xbox'ın açık ekosistem sunacağı yönündeydi. Bu, Project Helix'te tüm mağazalara erişilebileceğini düşündürmüştü. Epic Games, Steam ve dahası da buna dahildi. Sharma'dan bu konuyu biraz açması istendi. Xbox patronu, bunun geliştiricilerin kendi uygulamalarını ya da içeriklerini sunmasını kolaylaştırma ve özelleştirme konusunda esneklik sağlama ile ilişkili olduğuna işaret etti.

Hatırlayacak olursanız Epic Games'in mağazasından sorumlu yönetici Steve Allison, daha önce yeni Xbox'ta kendi mağazalarının da bulunacağını ima etmişti fakat Sharma, böyle bir görüşmeden haberdar olmadığını ifade etti. Aslına bakarsanız önceden en azından Epic Games'in olacağına kesin gözüyle bakılıyordu, Steam de oyuncuların gözünde bir ihtimalden ibaretti. Sharma ise aksi bir açıklama gelmeyene kadar bu kapıyı da kapattı.

Yeni Xbox'ta Üçüncü Taraf Mağazalara Neden Yer Verilmez?

Project Helix'te Epic Games ve Steam gibi üçüncü taraf mağazaların yer almayacak olmasının aslında çok basit bir sebebi bulunuyor. Microsoft eğer yeni Xbox'ta sadece kendi mağazasını bulundurursa oyun satışlardan alacağı komisyon ücretini de doğrudan kendisi alır. Buradan da elde edilecek gelir sayesinde de oyun konsolunu daha da ucuza satabilir.

Eğer tam aksi durum söz konusu olur ve Steam gibi oyun mağazaları da Project Helix'te yer alırsa Microsoft'un bu durumda ana gelir kapılarından biri konsol satışları olacaktır. Bu şekilde konsol ve PC'yi birleştirirse fiyatı da epey yüksek olabilir. Dolayısıyla oyuncuların yeni oyun konsoluna talebi de önceki nesillerin yanında biraz düşük kalabilir.

Yeni Xbox Ne Zaman Çıkacak?

Yeni nesil Xbox konsolunun tam olarak ne zaman piyasaya sürüleceği henüz netlik kazanmadı fakat hatırlayacak olursanız oyun stüdyolarına inceleme ve test amacıyla 2027'nin başlarında dağıtılmaya başlanacağı iddia edilmişti. Bundan bir yıl sonra yani 2028'de ise bu oyun konsolunun oyuncularla buluşturulmaya başlanması bekleniyor.

Editörün Yorumu

Yeni nesil Xbox'ın tamamen açık ekosistemle birlikte geleceği yönünde zaten şüphelerim vardı. Şayet böyle bir şey olsaydı Microsoft'un nereden para kazanacağı büyük bir soru işareti olurdu. Bunun yerine kontrolün kendisinde olacağı bir yöntem tercih edecektir. O yüzden Steam gibi platformları beklememek gerekiyor. Belki Epic Games olabilir ama o da iki şirket arasında anlaşma yapılıp yapılmayacağına bağlı.