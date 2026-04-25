8600 mAh Bataryalı Telefon Geliyor! 120W Hızlı Şarja Sahip

OnePlus'ın yeni amiral gemisi modeli Ace 6 Ultra'ya dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Ace 6 Ultra'nın batarya kapasitesi ve şarj hızı belli oldu. Cihaz, yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Ayrıca şarj işlemi için uzun süre beklenmesine gerek kalmayacak.

OnePlus Ace 6 Ultra'nın Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

Ekran Teknolojisi: OLED

İşlemci: Dimensity 9500

RAM: 12 GB ve 16 GB

Depolama: 256 GB, 512 GB ve 1 TB

Batarya: 8.600 mAh

Hızlı Şarj: 120W

Ana Kamera: 50 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

Ön Kamera: 16 MP

OnePlus Ace 6 Ultra'nın Bataryası Kaç mAh Olacak?

Ace 6 Ultra, 8.600 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu kapasite sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü elde edilecek. Cihaz ayrıca 120W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse OnePlus Ace 5 Ultra'da 6.700 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj desteği mevcut.

OnePlus Ace 6 Ultra'nın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

OnePlus'ın yeni telefonu, 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli OnePlus Ace 5 Ultra'da 6,83 inç ekran boyutu, 1272 x 2800 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 144Hz yenileme hızı ve 1400 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti.

OLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Yani karanlık sahnelerde grileşme sorunu yaşanmıyor. Bu ekranda ayrıca renklerin çok canlı olduğunu belirtelim. Yüksek yenileme hızı ise akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu net şekilde hissediliyor.

OnePlus Ace 6 Ultra'nın İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefon gücünü Dimensity 9500 işlemcisinden alacak. MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, CarX Street ve Genshin Impact'i ortalama 60 FPS'te, Call of Duty Mobile, PUBG Mobile ve Asphalt Legends'ı ise 120 FPS'te çalıştırabiliyor. Dolayısıyla bu telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabilecek.

Söz konusu işlemci daha önce OPPO Find X9 Pro, vivo X300 Pro ve vivo X300 dahil olmak üzere pek çok mobil cihazda tercih edilmişti. Bu arada 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor. Ace 5 Ultra'da ise Dimensity 9400+ tercih edilmişti. Bu işlemcinin de söz konusu mobil oyunları sorunsuz çalıştırabildiğini belirtelim.

OnePlus Ace 6 Ultra'nın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Ace 6 Ultra'nın arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Bu arada ultra geniş açılı kamera, manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Ön yüzeyde ise selfie çekmek, görüntülü görüşmek ve video kaydetmek gibi aktiviteler için 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Önceki modelde de aynı kamera çözünürlükleri tercih edilmişti.

OnePlus Ace 6 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus Ace 6 Ultra, 28 Nisan 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte cihazın tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Telefonun arka yüzeyinde dikdörtgen şeklinde bir modül konumlanacak. Köşeleri oval hâle getirilmiş bu modülün üzerinde iki adet kamera ve bir adet LED flaş bulunacak. Arka yüzeyde OnePlus logosu da yer alacak.

OnePlus Ace 6 Ultra Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de OnePlus 15R ve OnePlus 15 dahil olmak üzere OnePlus'ın pek çok telefonu satılıyor ancak Ace 5 Ultra satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Ace 5 Ultra'nın Türkiye'de satışa sunulma ihtimali düşük. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığının altını çizelim.

OnePlus Ace 6 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus Ace 5 Ultra için 2 bin 499 yuan (16 bin 441 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Ace 6 Ultra'nın önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 2 bin 700 yuan (17 bin 763 TL) civarı bir fiyat ile satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 35 bin TL civarında olabilir. Konu ile ilgili açıklama yapılmadı. Bu sebepten dolayı telefon farklı fiyat ile satışa sunulabilir.

Editörün Yorumu

OnePlus Ace 6 Ultra'nın batarya kapasitesinden şarj hızına kadar birçok bakımdan oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Telefonun yüksek batarya kapasitesi saayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Bu sayede powerbank taşımaya gerek kalmayacak. Cihazın ayrıca 120W hızlı şarj teknolojisi sayesinde kısa sürede şarj olacağını belirteyim.

Telefonun güçlü işlemci sayesinde yoğun efektlere ve çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile donma veya kasma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini düşünüyorum. Bu arada OLED kullanan biri olarak bu ekranda film izlemenin ve oyun oynamanın çok keyifli olduğunun altını çizeyim. Bunun nedeni ise renklerin çok canlı olması ve siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi.