Bu Kez Resmi: Formula 1 Türkiye'ye Geri Dönüyor!

Formula 1 Türkiye'ye Geri Dönüyor Mu?

Formula 1 yönetimi, Türkiye Grand Prix’sinin 2027 sezonundan itibaren takvime geri döneceğini resmen açıkladı. Yapılan anlaşma kapsamında İstanbul Park, uzun bir aradan sonra yeniden Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacak. Bu gelişme, Türkiye’nin motorsporları takvimindeki yerini yeniden güçlendirmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Türkiye GP Hangi Yıla Kadar Yapılacak?

Yeni anlaşmaya göre Türkiye Grand Prix’si 2027 sezonuyla birlikte takvime dahil olacak ve 2031 sezonunun sonuna kadar düzenlenmeye devam edecek. Bu durum, Türkiye’nin Formula 1 takvimine bu kez geçici değil uzun vadeli bir şekilde geri döndüğünü gösteriyor. Organizasyonun yerel ayağında Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) görev alacak.

İstanbul Park Neden Önemli / Nasıl Bir Pist?

İstanbul Park Formula 1’in en teknik pistlerinden biri olarak kabul ediliyor. 5,33 kilometrelik pist özellikle yüksek hızda geçilen çok apeksli 8. virajıyla öne çıkıyor. Bu viraj, hem lastik yönetimi hem de araç dengesi açısından pilotları zorlayan yapısıyla biliniyor. Pistteki irtifa değişimleri ve teknik bölümler İstanbul Park’ı sürüş kabiliyeti açısından öne çıkan bir parkur haline getiriyor.

Editörün Yorumu

Türkiye GP’nin geri dönüşü yalnızca motorsporları açısından değil turizm ve ekonomi açısından da önemli bir gelişme. İstanbul Park’ın teknik yapısı ve geçmişteki yarış kalitesi düşünüldüğünde, Türkiye’nin takvimde kalıcı bir yer edinmesi mümkün görünüyor. Bu sürecin başarılı olması, organizasyonun sürdürülebilir şekilde yönetilmesine bağlı olacak.

