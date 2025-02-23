Chery'den Türkiye'ye Özel Mobil Uygulama: Chery-TUR

Son dönemde pek çok Çin merkezli otomobil markasının Türkiye'de faaliyet göstermeye başladığını ve ülkemiz için önemli yatırım planlarının olduğunu görüyoruz. Bu firmalardan biri ise Chery. Çinli otombil üreticisi, yıllar sonra tekrardan ülkemize ayak basmasının ardından Türkiye'de oldukça popüler bir marka haline geldi.

Otomotiv devi son olarak, ülkemizdeki müşterilerine özel yeni bir mobil uygulama geliştirdiğini duyurdu. Firmanın Chery-TUR isimli uygulaması, satış sonrası hizmetlerin dijitalleştirmesi noktasında araç sahiplerine önemli avantajlar sunuyor.

Chery-TUR Uygulaması Neler Sunacak?

Ünlü otomobil üreticisi, konu ile ilgili yaptığı açıklamada yeni Chery-TUR uygulasının Türkiye’deki Chery sahiplerine daha fazla kolaylık ile verimlilik sağlamak ve kesintisiz bir servis deneyimi sunmak için tasarlandığını belirtiyor. Şirketin “önce kullanıcı” anlayışına bağlılığını yansıtacak uygulamanın, bakım, onarım veya acil yol yardımı gerektiğinde, araç sahiplerine her an ulaşabilecekleri tek noktadan bir çözüm sunmayı hedefleyen bir platform olarak geliştirildiği aktarılıyor.

Chery uygulaması, kullanıcıların araçlarının bakım ve onarım süreçlerini daha pratik bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda, kullanıcılar uygulama üzerinden araçlarına ait bilgileri kolayca kaydedebilecek ve kendilerine en uygun tarih ile konumu seçerek birkaç basit adımda randevularını oluşturabilecek

Yeni platform, ister rutin bakım, ister arıza giderme ya da periyodik kontroller olsun, profesyonel hizmet seçeneklerini kullanıcının ihtiyaçlarına göre uyarlayarak geleneksel telefonla randevu alma sürecini ve uzun bekleme sürelerini ortadan kaldıracak.

Ayrıca, uygulama sayesinde kullanıcılar yetkili servis merkezlerinin çalışma saatleri ve konum bilgilerine hızla erişebilecek ve kendilerine en uygun servisi seçerek işlemlerini kolaylaştırabilecek. Şirket, yeni Chery-TUR uygulamasının yakında kullanıma sunulacağını belirtiyor.

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