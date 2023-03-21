Chery Türkiye Fiyatları Belli Oldu: İşte Bayilik Noktaları
Çin merkezli otomobil şirketi Chery, Türkiye'deki ilk bayilik noktalarını duyurdu. Detaylar haberimizde.
Günden güne daha pahalı hale gelen otomobil sektöründe pazar payı kapmaya çalışan yabancı firmalar, yavaş yavaş Türkiye'ye yeniden giriş yapmaya başladı. Son yılların yükselen isimlerinden Chery, Türkiye'de bayilik açacağını duyurdu.
Çinli geliştirici, Türkiye'nin her bölgesinde en az bir bayilik açmak istiyor. Sektörde rekabeti artırması beklenen markanın son model Chery otomobil fiyatları da belli oldu.
Chery Otomobil Fiyatları
|Model
|Fiyat
|TIGGO 8 PRO
|1 milyon 50 bin TL
|TIGGO 7 PRO
|825 bin TL
|OMADA 5
|810 bin TL
20 yıldır global pazarda faaliyet gösteren Chery, ürünlerini 80'in üzerinde ülke ve bölgeye ihraç ediyor. Türkiye'ye yeni üç SUV modeliyle giriş yapan marka, beklenin çok daha altında satış fiyatlarıyla dikkat çekti.
1598 cc'lik 4 silindirli, turbo beslemeli, direkt benzin enjeksiyonlu motorlar kullanan 3 model toplamda 183 HP üretiyor. Şirketin küresel modeli olarka geliştirilen OMADA 5, uygun fiyatı ve gelişmiş özellikleriyle dikkat çekiyor.
Markanın teknoloji ve lüks odaklı amiral gemisi TIGGO 8 PRO'nun lansmana özel fiyatıyla yüksek sipariş sayılarını yakalaması bekleniyor. Öte yandan konfor ve moda göz önüne alınarak tasarlanan TIGGO 7 PRO ise sürüş keyfi arayan müşterilerini bekliyor.
Chery Bayileri Hangi Şehirde?
- Balıkesir
- Bursa
- İstanbul (6 bayii)
- Sakarya
- Tekirdağ
- Aydın
- Denizli
- İzmir (2 bayii)
- Muğla
- Ankara
- Kayseri
- Konya
- Samsun
- Trabzon
- Adana
- Mersin
- Erzurum
- Diyarbakır
Türkiye'de Satılan Elektrikli Otomobiller ve Fiyatları - 2023
Özellikle son yıllarda elektrikli otomobillerin popülerliğini önemli ölçüde arttı. Peki, Türkiye'de satışa sunulan elektrikli araç modellerinin fiyat etiketi ne kadar? Bu yazızda Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller ve fiyatları listesi hazırladık.
YORUMLAR