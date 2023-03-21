Chery Türkiye Fiyatları Belli Oldu: İşte Bayilik Noktaları

Günden güne daha pahalı hale gelen otomobil sektöründe pazar payı kapmaya çalışan yabancı firmalar, yavaş yavaş Türkiye'ye yeniden giriş yapmaya başladı. Son yılların yükselen isimlerinden Chery, Türkiye'de bayilik açacağını duyurdu.

Çinli geliştirici, Türkiye'nin her bölgesinde en az bir bayilik açmak istiyor. Sektörde rekabeti artırması beklenen markanın son model Chery otomobil fiyatları da belli oldu.

Chery Otomobil Fiyatları

Model Fiyat TIGGO 8 PRO 1 milyon 50 bin TL TIGGO 7 PRO 825 bin TL OMADA 5 810 bin TL

20 yıldır global pazarda faaliyet gösteren Chery, ürünlerini 80'in üzerinde ülke ve bölgeye ihraç ediyor. Türkiye'ye yeni üç SUV modeliyle giriş yapan marka, beklenin çok daha altında satış fiyatlarıyla dikkat çekti.

1598 cc'lik 4 silindirli, turbo beslemeli, direkt benzin enjeksiyonlu motorlar kullanan 3 model toplamda 183 HP üretiyor. Şirketin küresel modeli olarka geliştirilen OMADA 5, uygun fiyatı ve gelişmiş özellikleriyle dikkat çekiyor.

Markanın teknoloji ve lüks odaklı amiral gemisi TIGGO 8 PRO'nun lansmana özel fiyatıyla yüksek sipariş sayılarını yakalaması bekleniyor. Öte yandan konfor ve moda göz önüne alınarak tasarlanan TIGGO 7 PRO ise sürüş keyfi arayan müşterilerini bekliyor.

Chery Bayileri Hangi Şehirde?