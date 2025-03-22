Çinli Otomotiv Markası, Türkiye'de Rekor Kırdı!

Çin merkezli otomobil üreticisi Chery, iki yıl önce ülkemizde satış yapmaya başladı. Son gelen bilgilere göreyse firma, Türkiye pazarında önemli bir başarıya imza attı. Öyle ki markanın ülkemizdeki satışları iki yıl gibi kısa bir sürede 100 bin adedi geçti. Peki bu hızlı yükselişin arkasında ne var? İşte ayrıntılar!

Chery, Türkiye’de 100 Bin Satış Barajını Aştı

Son yıllarda Türkiye'deki otomotiv pazarında en dikkat çeken markalardan biri haline gelen Chery, satış rakamlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Çin’in en büyük otomotiv üreticilerinden biri olan marka, Türkiye’deki toplam satışlarının iki yılda 100 bin adedi aştığını duyurdu.

Chery'nin ülkemizde böyle bir başarıya imza atmasındaki en önemli etken ise sadece satış süreci değil, satış sonrası sunulan destek. Markanın Türkiye genelinde 50 yetkili servisi bulunuyor. Ayrıca 7/24 kesintisiz destek sunuyor. Bu da müşterilerin olumlu geri dönüşler yapması için en büyük sebeplerden biri.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Chery marka otomobilleri nasıl buluyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.