Chery'nin Yakıtı Koklayan ARRIZO 8 Modeli Performansıyla da Göz Dolduruyor

Son zamanlarda Türkiye'de otomobil üreteceği haberleri ile gündeme gelen Chery, ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Özellikle yenilikçi hibrit teknolojilerine yatırım yapan şirket, bu sayede geleceğin otomotiv trendlerine yön vermeyi hedefliyor.

Bunun son örneği olan Chery'nin en yeni modeli ARRIZO 8 PHEV ise ultra düşük yakıt tüketimi ve yüksek performans sunan beşinci nesil 1.5 TGDI motoruyla dikkat çekiyor. Chery'nin çevre dostu ve ekonomik sürüşe verdiği önem, ARRIZO 8 PHEV'nin pazarda yoğun ilgi görmesine neden oluyor. İşte detaylar!

Chery, ARRIZO 8 PHEV ile Hibrit Teknolojisinde Yeni Standartlar Belirliyor

Chery ARRIZO 8 PHEV, ultra düşük yakıt tüketimi ve yüksek performans sunan 1.5 TGDI motoruyla dikkat çekiyor. NEDC standartlarına göre 100 kilometrede sadece 4.2 litre yakıt tüketen bu model, 127 kilometrelik tamamen elektrikli menziliyle şehir içi kullanımda büyük avantaj sağlıyor.

Toplam menzili 1463 kilometreye ulaşan ARRIZO 8 PHEV, uzun yolculuklarda da batarya veya yakıt endişesi olmadan konforlu bir sürüş sunuyor. Chery'nin çevre dostu ve ekonomik sürüşe verdiği önem, ARRIZO 8 PHEV'nin pazarda yoğun ilgi görmesine neden oluyor.

Hibrit Teknolojisinde Üstün Performans

Chery ARRIZO 8 PHEV, hibrit sisteminin sağladığı yüzde 44,5 termal verimlilik ile enerji tasarrufunu en üst düzeye çıkarıyor. Süper hibrit DHT ile desteklenen 1.5 TGDI motor, 115 kW güç ve 220 Nm tork üreterek, çevre dostu olmasının yanı sıra güçlü bir performans sunuyor.

Tamamen elektrikli modda sessiz ve verimli bir sürüş imkanı sağlayan ARRIZO 8 PHEV, bu modda mekanik verimliliği yüzde 98’e kadar çıkarıyor.

Çeşitli Sürüş Modları ve Hızlı Şarj Teknolojisi

ARRIZO 8 PHEV, farklı sürüş ihtiyaçlarına uygun çeşitli modlar sunarak kullanıcılarına çok yönlü bir deneyim sağlıyor. Şehir içi kullanımda tamamen elektrikli mod, uzun mesafeli seyahatlerde ise hibrit mod devreye giriyor.

Ayrıca hızlı şarj teknolojisi, bataryanın 19 dakika içinde yüzde 30’dan yüzde 80’e kadar şarj olmasını sağlıyor, bu da kullanıcıların zamanını verimli kullanmasına olanak tanıyor.

Chery, ARRIZO 8 PHEV ile sadece hibrit teknolojisinde değil, aynı zamanda çevre dostu ve ekonomik araçlar geliştirmede de iddialı. Bu model, Chery’nin sürdürülebilir kalkınma ve çevre dostu mobilite alanındaki kararlılığını gösteriyor.

Türkiye pazarında da iddialı bir konumda olan Chery, ARRIZO 8 PHEV ile global pazarda çevre dostu sürüşün yeni standartlarını belirliyor. Aracın ülkemizde ne zaman ya da ne kadar satışa çıkacağı ise şu an için bilinmiyor.