Chery'nin Türkiye'deki Yeni Fabrikasını Hangi Şehrimize Kuracağı Ortaya Çıktı!

Çin merkezli elektrikli otomobil üreticilerinin ülkemizdeki projeleri ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. BYD'nin ardından Türkiye'de yeni bir fabrika kurmak için uzun bir süredir çalışmalar yürüten Chery'nin yeni üretim tesisini hangi şehrimize kuracağı gün yüzüne çıktı. Detaylar haberde.

Chery, Türkiye'deki Yeni Fabrikasını Samsun'a Kuracak!

Son zamanlarda Avrupa ve ABD pazarında uygulanan ek vergilendirmelerden kaçmak isteyen Çinli otomobil üreticilerinin gözde yatırım ülkelerinden biri Türkiye. Son olarak geçtiğimiz aylarda BYD'nin 1 milyar dolarlık yatırımı sonrası ülkemizde ayak basmayı dört gözle bekleyen Chery de çalışmalarını hızlandırdı. Şirketin ülkemizdeki yeni üretim tesisini hangi ilimize kuracağı da belli oldu.

Aktarılanlara göre Chery, Türkiye'deki yatırım projesi kapsamında kuracağı yeni dev fabrikasını Samsun'a kuracak. Şirketin, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 318 hektar büyüklüğündeki bir alanda yeni üretim tesisini konuşlandıracağı bildiriliyor. Üstelik iddialara göre mevcut alanın kamu arazisi olduğu ve kıyı bölgesinde için Chery'ye özel bir yasal düzeleme de hayata geçirilecek. Böylece şirketin söz konusu kamu arazisi içerisine kolayca yerleşmesinin de önü açılmış olacak.

Yeni üretim tesisinin Samsun'da kurulmasındaki en büyük nedenlerden birinin "lojistik alanındaki avantajlar" olduğu öne sürülüyor. Zira şehir, üretilen araçların hem liman yoluyla hem karayoluyla teslimatlarının yapılabileceği bir konuma sahip.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Chery başka hangi şehirlerimize fabrika kurabilir? Yorumlarda buluşalım...