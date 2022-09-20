Chrome'un Android Sürümüne Parmak İzi Koruması Geliyor!

Google Chrome, Android sürümündeki tarayıcıları bir yeni özellik daha getirdi. Artık Chrome'da açılan gizli sekmelere kullanıcılar parmak izi ile giriş yapabilecek. Bu şekilde bir koruma ayarlayarak, yapılacak araştırmalara daha kişisel ve özel hale getirmek mümkün oluyor.

Google Chrome'a Parmak İzi Sensörü Geliyor

Chrome 105 kararlı sürümde görülen bu özellik doğrudan aktifleşmiyor. Özelliği aktifleştirmek için tarayıcının Ayarlar bölümünden kolayca değişiklik yapılabiliyor.

Gizli sekmeyi sık kullanan ve bu sekmelerin korumasını artırmak isteyenler, Chrome tarayıcının adres çubuğuna; ''chrome://flags/#incognito-reauthentication-for-android'' adresini girip, ilgili seçeneği etkinleştirebilir.

Özelliği aktifleştirdikten sonra Chrome'u yeniden başlatmak gerekiyor. Tarayıcı yeniden açıldığında ''Lock Incognito tabs when you leave Chrome'' seçeneği geliyor. Gizli sekme açtıktan sonra Chrome'dan ayrılıp geri dönüldüğünde, gizli sayfaları görüntülemek için ekranda ''unlock Incognito'' uyarısı beliriyor. Sekmeleri açabilmek için istenen parmak izini okutarak gizli sayfalara tekrar geçiş yapılabiliyor.